Padres de familia de la escuela Bachilleres de Veracruz exigieron a la empresa D´gala, que realiza eventos y se dedica a los banquetes, que les regrese el dinero que pagaron para una fiesta de graduación.

La señora Cecilia Hernández dijo que el evento sería en junio del año pasado pero por la emergencia sanitaria se suspendió.

Pagaron entre 6 mil y 8 mil 100 pesos por

paquete, de acuerdo al número de platillos que solicitaron.

La mayor parte tiene contratos y recibos, por ello buscan llegar a un acuerdo con la empresa.

"Contratamos varios paquetes unos que constaban de 10 personas y otros de cinco. Todos dimos los anticipos y se llevó a cabo solo una prefiesta antes de que entrara la pandemia. No estamos para hacer evento pero nos dicen o hay fiesta o no hay dinero".

Los pagos comenzaron en 2019 y terminaron en mayo de 2020 ya que la fiesta sería en junio.

Los padres de familia alegan que la graduación no fue ni virtual ni presencial y a pesar de ello no les devuelven el dinero.

Supuestamente los representantes de la empresa son: Ruth González Díaz y Alfredo Mier.

La primera fue quien firmó lo contratos con los padres de familia.

"Pasó junio y la situación que vive el país e incluso el mundo impidió hacer la fiesta. Nos acercamos a la empresa para ver qué va a pasar. Muchos perdieron familiares y muchos se quedaron sin empleo. Iba a haber una videollamada para solicitar la cancelación del evento y la devolución del dinero pero ella no estuvo presente porque tenía COVID y su esposo también".

Presentaron propuestas como: pasar el evento a otra generación o que les reembolsen el dinero, pero ninguna fue aceptada por la empresa.

Una madre de familia denunció ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el resto de afectados contempla tomar acciones legales.

Son 150 alumnos y en la fiesta habría cerca de

600 invitados.

"La postura es que no hay devolución de dinero y que le hagamos como sea. Eso nos lo dijo en otra llamada y hasta se salió. Estamos en incertidumbre porque no sabemos cuál do va a acabar la pandemia. Hay mucho riesgo no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a la fecha del evento. No es nada más por cancelar sino por el riesgo".

Advirtieron que hay más escuelas públicas con el mismo problema ya que no les regresan los pagos efectuados para las fiestas de clausura.