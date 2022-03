"No tenemos ese apoyo, la ayuda que necesitamos, no la hemos obtenido de ninguna de nuestras autoridades educativas, ni un clavo. Nos hemos acercado al municipio para pedir el apoyo, pero también queremos que la sociedad sepa y nos ayuden porque los niños lo merecen, es necesaria su educación, no es un privilegio es la obligación del estado que cumpla con estos pequeños", declaró.

Lamentó que en estos dos años solo hayan podido trabajar de manera virtual.

Noticia Relacionada Incuantificables pérdidas por plantón en autopista Acayucan-Cosoleacaque

"Llevamos dos años trabajando únicamente de esta forma y ya los niños están cansados, desesperados ya perdieron hasta la atención. Vamos a tratar de regresar así como está la escuela, la estamos tratando de adaptar porque no tenemos cableado, no tenemos energía eléctrica, no tenemos agua las puertas están destrozadas, no tenemos bomba en fin", señaló.

Agregó que las bardas están en malas condiciones y por ahí es por dónde se meten los rateros.

"Tenemos que elevar esas bardas, hemos sufrido de robos desde el 21 a la fecha, entonces han desvalijado toda la escuela y no hemos obtenido ayuda, ni de espacios educativos ni de la delegación, ni del ayuntamiento", lamentó.

Indicó que uno de los argumentos que le excusan es que la escuela no está regularizada pues no cuenta con escrituras, por lo que no pueden hacer nada.

"A pesar de que tenemos en la Gaceta Oficial la constancia donde el ayuntamiento da en donación, sin embargo, como tiene un pequeño error pues no es válido, y yo creo que esto es algo que urge y que pudieran pasar por alto ese pequeño detalle", expuso.

Finalmente manifestó que esperan que este apoyo que recién les ofreció el secretario de educación, sí se realice.

/lg