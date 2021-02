Padres dejaron de pagar pensión alimenticia por desempleo

Por el desempleo varones dejaron de pagar la pensión alimenticia de sus hijos, señaló Blanca Aquino Santiago, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz.Varias féminas se acercaron a solicitar apoyo del instituto porque no recibían la manutención correspondiente, sin embargo, en la investigación se determinó que el hombre perdió el trabajo y por tal motivo incumplía con los depósitos."No les están dando la pensión del acuerdo que tuvieron porque muchos de los agresores se quedaron sin trabajo. Llegan y nos dicen que tiene dos meses que no les dan. Nosotras investigamos y efectivamente se quedaron sin trabajo, no es que no quieran".Debido al confinamiento, el año pasado incrementó de manera sustancial la violencia doméstica, esto orilló a muchas mujeres abandonar la casa conyugal y exigieron la pensión alimenticia de sus hijos.Sin embargo, la crisis sanitaria derivó en complicaciones económicas y varios hombres se quedaron sin empleo."El año pasado, a partir de mayo fue que empezaron a decirnos que tenía un mes o dos que no les daban la pensión y esto incrementó más por junio o julio. Lo que fue febrero y marzo algunas empresas aguantaron pero cerraron muchas tiendas y negocios".Para apoyar a las familias el Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz otorga cursos para que las féminas aprendan un oficio y puedan auto emplearse.Y es que durante 2020 no solamente se perdieron empleos de hombres sino también de muchas mujeres y requieren una fuente de ingresos."El hombre no se niega a pagar pero no tiene trabajo, por eso empezamos desde el año pasado con talleres para evitar esos conflictos porque se perdieron trabajos tanto de mujeres como de hombres".Admitió que las mujeres siguen acercándose para pedir apoyo con la pensión alimenticia y terapia psicológica.