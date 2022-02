Acusaron que ellos mismos tuvieron que pagar por los maestros que faltan ya que sus hijos no pueden seguir sin clases.

Aunque efectuaron el reporte correspondiente a la Secretaría de Educación de Veracruz, no les resuelven el problema por lo que decidieron unirse y manifestarse.

Recordaron que a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus se suspendieron clases y los niños enfrentan un atraso significante en el aprendizaje.

Además los últimos años de escuela primaria son relevantes en la formación por lo que urgieron a que se repongan las plazas vacías.

"No es justo que ya estén atrasados por la pandemia y este año por la falta de maestros. Estamos haciendo un llamado a la SEV, hemos llevado diferente oficios y solamente nos dicen que la SEV no puede hacer nada, no es justo, los niños se siguen atrasando, es un grado muy importante para los niños", dijeron los quejosos.

La falta de maestros se tiene desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y desde entonces con sus recursos pagan a maestros particulares.

"En la escuela de la tarde está en la misma condición, los maestros que dan por la tarde no están completos y los alumnos también están afectados como los de la mañana".

La matrícula de la escuela Felipe Gardoqui Olmos se encuentra conformada por 200 y el lunes no tomaron clases por el plantón de padres de familia.

Los manifestantes advirtieron que tomarán medidas drásticas si no les resuelven a la brevedad la demanda.

