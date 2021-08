padres_de_familia_prefieren_clases_virtuales

Ante el inicio del nuevo ciclo escolar para escuelas de educación básica, los padres de familia, en su mayoría pugnan por un regreso a clases virtual, mientras una minoría exige el retorno presencial a las aulas escolares, en donde a decir de los profesores y de los propios tutores, no existen las condiciones adecuadas, por la falta de mantenimiento, por el vandalismo y robos que fueron objeto gran parte de los planteles educativos y por las condiciones de los inmuebles, en donde no es posible garantizar la ventilación necesaria que exige la pandemia por Covid-19

"El covid es un virus que vino para quedarse, no se va a ir y tenemos que aprender a vivir con él, por eso yo sí voy a enviar a mi hijo a la escuela". "Los niños tienen que aprender a cuidarse, y mientras vayan bien protegidos con su cubrebocas, no hay problema", fueron algunas de los argumentos que dieron las madres que están a favor de enviar a sus hijos a la escuela.

De acuerdo al protocolo en el que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud basan las acciones para un regreso a clases seguro, se encuentran los recreos escalonados, ingreso al plantel a través de un filtro, filtros en los salones de clases y horarios de 8:00 am a 10:30 am, dos días a la semana, unos irán el lunes y miércoles y otros el martes y jueves, por lo que el viernes asistirán los alumnos rezagados.

Noticia Relacionada Niños deben tener todas sus vacunas antes de regresar a clases, afirman médicos

En la "Guía de orientación para la reapertura de escuelas ante Covid-19", uno de los puntos cruciales es el acceso al agua y jabón, algo que no es posible garantizar en planteles saqueados como la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en donde además de robarse el cableado eléctrico, además se llevaron las bombas de agua, mismas que funcionan con energía eléctrica para proveer de agua los baños, lamentablemente esta historia se repite en muchas otras instituciones.

Quienes eligieron un regreso a clases virtual, son padres de familia que, en su mayoría, manifestaron haber tenido en casa o en su entorno casos graves por Covid, incluso fallecidos dentro de su familia o en su círculo más cercano, por lo que eligen no exponer a sus hijos a enfermarse, pues no hay garantía de que la enfermedad sea ligera o fatal, principalmente, porque es la población más vulnerable, la que aún no cuenta con una vacuna como mínima protección