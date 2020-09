Paco pide a los panistas no más show ni circo

Para el ex alcalde panista Francisco Gutiérrez de Velasco, la efervescencia política que se vive hoy en día conforme se acerca los tiempos electorales se empieza a calentar, más no hay que llegar a "quemar la sopa".

"Debe irse poco a poco cocinando, veo que de repente salen flamazos y rozones que no deben de darse y más sobre todo entre compañeros de partido".

Para el ex munícipe de Boca del Río, el PAN tiene una gran responsabilidad, tiene una preferencia importante en la zona conurbada, pero debe tener cuidado de no perder esa aprobación, pues la gente quiere que las cosas estén bien realmente ya que no quiere ver shows mediáticos ni de circo.

Al final invitó a que haya efervescencia porque es importante darse a conocer y ver quien es quien, y como trabajan cada uno y hay inquietudes, pero debe ser con mesura. Espera que, para enero, cuando se dé a conocer quienes contenderán por los puestos políticos, es efervescencia cambie o aumente.

Sin trapos al sol

Gutiérrez de Velasco consideró que al PAN no le ayuda en nada este tipo de dimes y diretes mediáticos pues Acción Nacional tiene que unirse, tiene que buscar las formas, consideró que el presidente estatal Joaquín Guzmán está trabajando en eso, buscando la unidad y haciendo un llamado importante para que todos los actores políticos sean iguales, no hay uno más importante que otro, sino que todos son militantes.

"Le hace mucho daño el estar con estos jaloneos sobre todo de alguno de ellos que muestra arrogancia, busca rencor, soberbia, pues realmente es muy delicado, se podrá decir en lo interno, pero no ventilarlo, al final yo no digo que forzosamente uno tiene que ser amigo del otro, podrán no ser amigos, pero al final respetar que somos compañeros".

Para el también empresario los tiempos y la tecnología han marcado la forma que ahora se tratan las diferencias internas, pues hace 15 años cuando él fue presidente municipal, estaban los nextel y empezaban los celulares. Cuando él concluyó su administración apenas eran los principios del whatsapp, no había Facebook, ni twitter y hoy ha cambiado el mundo con la tecnología.

Por último, confió en exclusiva a Imagen del Golfo que está analizando personalmente y al interior de su partido la posibilidad de regresar a la palestra política, pues tiene inquietudes de apoyar en Boca del Río y no sabe aún si como apoyo o como protagonista.