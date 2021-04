Pacientes con secuelas de Covid son las más propensas a sufrir golpes de calor

Pacientes con secuelas de Covid-19, diabéticos e hipertensos son los más susceptibles a sufrir un golpe de calor, estimó el doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, quien recomendó no exponerse al sol, sobre todo en horario de 12 a 15 horas, que es cuando los rayos del astro son más intensos.

"En esta temporada de calor intenso tenemos que orientar a la población para que no caiga en deshidratación o golpes de calor, ya que estas son las afectaciones principales que pueden ocasionar las altas temperaturas", señaló el entrevistado.

Los síntomas que se pueden reconocer, principalmente en un bebé, adulto mayor, en personas que están trabajando al aire libre o personas diabéticas e hipertensas son: piel roja, agitación, desorientación, labios resecos, calambres en abdomen o miembros inferiores, en esos momentos hay que canalizarlo al servicio médico.

"Hay pacientes que dependiendo de las secuelas que les haya dejado el covid-19, que pueden ser diabetes, hipertensión, fibrosis pulmonar, entre otros padecimientos, deben redoblar los cuidados para no exponerse al sol", subrayó.

Agregó que ante un golpe de calor hay que actuar de inmediato, pues puede complicarse en minutos el paciente.

"En caso de que no llegue la ambulancia de inmediato o ayuda médica, tenemos que poner a la persona bajo la sombra de un árbol o tenerlo en un lugar con clima, para poderlo mantener en un ambiente agradable, no debemos ofrecerle bebidas alcohólicas, no podemos darle bebidas calientes, solo abundantes líquidos a temperatura normal, pero solo en caso de que la atención médica tarde en llegar", reiteró

Explicó que el uso de cubre boca bajo los rayos más intensos del sol no es recomendable.

"No hay que salir a caminar o a ejercitarse en las horas picos, quienes se ejercitan deberán hacerlo o muy temprano o por la tarde noche, se deben de utilizar sombrillas, sombreros, gorras y lo más importante, consumir grandes cantidades de líquidos", detalló.