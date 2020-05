Paciente pide apoyo gubernamental por tumor en la espalda

Guillermo Lastra Sainz, quien está internado en el Hospital Regional de Veracruz desde el 17 de abril pidió el apoyo de la Secretaría de Salud pues no lo han podido operar de un tumor en la espalda por falta de presupuesto supuestamente a causa del coronavirus.

La persona se encuentra en la cama 343- S y al ser de escasos recursos le prometieron un apoyo de 52 mil pesos para solventar los gastos de la intervención, sin embargo, después de un mes le dijeron que no hay presupuesto ya que todo se canalizó a atender la pandemia de COVID-19.

"Me dijeron que mi cirugía cuesta 52 mil pesos y como les comenté que no los tengo me dijeron que a través de Trabajo Social me iban a apoyar, lo que tenía que hacer era esperar unos días y ni modo, tuve que hacerlo, pero a la mera hora me dijeron que no hay presupuesto porque todo lo canalizaron

a atender el coronavirus. Y aquí sigo, esperando a que América Alcántara, jefa de Trabajo Social venga a verme y me resuelva".

El tumor lo tiene en la espalda y le está ocasionando problemas de movilidad.

Esta persona tiene internada más de 40 días y a la fecha no le han resuelto su problema presupuestal por lo que pidió apoyo al sector salud de Veracruz pues el tumor podría ser maligno y necesita atenderse con urgencia.

"Se está reflejando el tumor en mi cuerpo, es muy doloroso y me tienen que poner medicamentos para calmarme el dolor. Van 41 días y no me resuelven. Ya ni el gestor me habla. La licenciada me dice que es un problema, que no hay dinero y pues aquí sigo. Tengo derechos a la salud pero todo el dinero lo están dirigiendo al COVID".

Lastra Sainz admitió que existe una seria preocupación por el coronavirus y los contagios que no disminuye, pero recordó que hay pacientes que enfrentan otras complicaciones a la salud que necesitan ser atendidos urgentemente.