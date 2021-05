Organizan "Jarochoton" para retorno a escuelas de Veracruz

Comentaron que dentro de los objetos que se tienen pensados donar e implementar en las escuelas está, termómetros infrarrojo por salón, área de contingencia en caso de sintomatología, gel antibacterial, desinfectante, cubre bocas y proveer purificadores de aire con filtro HEPA.

Dijo que el virus ya no es una pandemia, es endémica, por lo tanto se debe estar más preparado para cualquier situación y más aún si los estudiantes no están vacunados para el regreso. Puntualizó que en las últimas 2 semanas los números reflejan que los contagios están a la alza, no en un pico, pero si muestran un incremento.

"Nuestra principal meta es apoyar a 30 escuelas de Veracruz con un donativo de $500,000 pesos en especie o monetario, pero primero necesitamos hacer un censo para conocer cuántas escuelas y salones van a participar, personal de intendencia, administrativos, maestros y alumnos y así poder darles un arranque de la mejor forma", explicó.

Expuso que ojalá pudieran tocar el corazón de los jarochos, egresados de las escuelas, empresarios y a la ciudadanía en general para que apoyen este movimiento. Informó que esta semana se donaron 20 termómetros infrarrojos con pilas incluidas y van 21 escuelas interesadas en participar, de las cuales 19 son del Puerto, 1 es de Alvarado y 1 de Playa Vicente, pero la invitación está hecha para toda la zona.

Más informes sobre las donaciones en el Facebook Jarochoton, teléfonos 2292786028 y 2293250948 o en la página https://donadora.org/retorno-seguro

