Orfis verificará obras con tecnología satelital

Debido a la situación de inseguridad que impera en algunas zonas del estado y que por ello en algunas ocasiones los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) corren riesgo para verificar obras, el órgano ha recurrido a la tecnología satelital.

La cual sería una inversión de más de tres millones de pesos que les ahorraría viáticos, tiempo, traslados y daría seguridad a la integridad de los encargados de verificar físicamente algunas construcciones.

"Es un riesgo que corren nuestros auditores, la inseguridad, ha habido casos en que la misma autoridad municipal nos dice allá no, yo no te acompaño, yo no voy a ver esa obra, a mi no me lo pidas porque allá hay mucho riesgo", relata Delia González Cobos, titular del Orfis.

La plataforma satelital que se espera sea contratada y opere en este mes de febrero, pretende ser la principal opción de tres para resolver la problemática, pues las otras dos opciones son apoyarse con el área de política regional para preguntar si dichas zonas son peligrosas o solicitar acompañamiento policiaco al lugar.

"Con toda esta tecnología, una obra que ya está georeferenciada pues fácilmente la vamos a poder detectar, lo que si no vamos a poder detectar es la calidad de los materiales, ahí vamos a tener una desventaja pero no es lo mismo a que vayamos en específico a que podamos determinar que efectivamente existe la obra", comenta González Cobos.

La titular del ORFIS dijo que desconoce si algún otro estado del país utiliza esta tecnología, sin embargo sabe que gobierno federal, por ejemplo, realiza supervisión de obras a través de drones.

Zonas peligrosas

La zona en la que han sido advertidos los auditores es básicamente toda la Cuenca del Papaloapan, ciudades como Isla, San Juan Evangelista y José Azueta, municipio en el que hoy aparecieron mantas amenazando a la Guardia Civil.

"Estamos en la contratación del sistema en estos momentos y esperamos en breve contar con él porque ya lo estábamos previendo desde la vez pasada y lo incluimos en nuestro presupuesto de ahora", dice Delia González.

Autosuficiencia

La herramienta satelital le permitirá al Orfis saber incluso la altura y longitud de la edificación desde el escritorio de la oficina, las imágenes tendrán un pequeño "delay" (retraso) de aproximadamente 48 horas.

El año pasado entre julio y septiembre el Orfis tuvo que recurrir al área de política regional y acompañamiento policiaco para que los auxiliara con información de la existencia de obras públicas debido a la inseguridad por lo que con la plataforma satelital, se espera que este problema todo sea cosa del pasado.