Ola de asaltos inquieta a comerciantes de Veracruz

Edi Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Veracruz, lamentó que en los últimos dos meses han visto asaltos constantes, lo que sí les preocupa mucho al sector comercial, por lo que ya han tenido acercamiento con las diferentes autoridades, encargadas de la seguridad, tanto por parte del gobierno federal, estatal y municipal y confían en llevar a cabo las próximas mesas de seguridad, ya que obviamente es urgente que se retomen.

"El anterior secretario, Hugo Gutiérrez Maldonado, participaba de manera activa en ellas, entonces yo haré el llamado para que el nuevo secretario, seguramente estará en las mesas de seguridad, en donde podemos externar las diferentes cámaras que participamos en ellas la preocupación que existe por el tema de la inseguridad, que sí hemos visto y no puedo decir que no, en la zona conurbada", manifestó.

Reconoció que hay asaltos recientes a bancos, aunque aclaró que hoy día se goza de cierta seguridad, de cierta tranquilidad, donde el turista puede venir a la ciudad, con toda tranquilidad, pero sí les preocupa la situación de los asaltos que se han dado últimamente.

"Hay muchos asaltos, conocemos los que son más relevantes, se dan a conocer más por la misma situación, pero hay muchos asaltos, porque sí hay, pero el hecho de que te roben 500 pesos o mil, no quiere decir que no pase, sí pasa, que el dueño del negocio no lo denuncien es otra cosa, pero pasa", manifestó.

Indicó que a pesar de que hay inmuebles vacíos, no tendrían que pasar estos ilícitos si hubiera más rondines, que últimamente no han visto.

"Creo que tienen que retomarse los rondines, no nada más en el centro histórico, también en las colonias, en la periferia de la ciudad, porque también en esas zonas tenemos socios en cámara, no todo es Centro Histórico, que es muy importante, porque ahí convergen nuestra sociedad, turistas y afiliados y tenemos que dar una buena imagen de la ciudad, pero también en la periferia de la zona conurbada", detalló.

Dijo que no se puede negar que la ciudad, la parte norte y poniente ha crecido muchísimo.

"Sobre todo la zona norte, Tejería, entonces la pregunta es si hay los suficientes elementos policiacos para vigilar, porque es importante que se mantengan los patrullajes y vemos, honestamente, muy poco patrullaje, necesitamos que se sigan dando estos patrullajes, que no bajen la guardia con eso se inhiben a los asaltantes", señaló.

Insistió en que es muy importante que se sigan con los rondines, no solamente que se cuide la parte turística, todos los puntos son importantes, en las colonias, en las periferias de la ciudad, ya que el tema de la seguridad les preocupa a todos.