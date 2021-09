Ofrecen millones por 'privatizar' la Laguna de Mandinga

"Si, les ofrecieron un monto porque no trabajemos, no quieren que trabajemos, quieren la laguna para ellos, yo ahí si la verdad no se cuanto han ofrecido, he escuchado cifras pero no se bien, lo que pasa que luego yo ando ocupado, pero de que les han ofrecido es cierto", dice Gregorio Huerta de 45 años de edad y toda su vida siendo pescador de Mandinga y Matoza.

Noticia Relacionada Desmantelan campo el Polvorín y embarcadero de Nanchital

Propuesta tentadora

Otros pescadores de otras cooperativas del lugar coinciden en que el monto es de 75 millones de pesos el cual quieren los adinerados se lo repartan entre los 40 pescadores que hay en el lugar, "si, imagínate, así fuera más dinero repartido entre todos, ¿tú sabes cuánto nos va a durar eso?", dice uno de los entrevistados.

"Ponle no se, que te ofrezcan unos cien mil, doscientos mil, quinientos mil, eso te servirá para una temporada o para un determinado tiempo", comenta Goyo, quien además se imagina son varios dueños de fraccionamientos los que se han unido para hacer tal oferte.

"No sabría decirte pero me imagino, no creo que un solo fraccionamiento tenga tanta solvencia económica para decir voy a darte tanto para que me liberes, me imagino que se han de poner de acuerdo entre ellas para ahorcar al pescador", agrega.

Daños sin castigo

Desde hace mucho tiempo que los fraccionamientos de la zona afectan a los pescadores de la laguna, pues desde que iniciaron sus construcciones empezaron a rellenar partes del manglar, así también, aseguran otros, la arena de construcción o de relleno que el viento volaba al agua tapó manantiales naturales y bancos de ostión, no sólo afectando sus economías, sino el mismo ecosistema del lugar.

Por supuesto hasta ahora la mayoría de los pescadores del lugar rechazan dichas ofertas económicas ya que saben que si se les deja la laguna a los más adinerados, terminarán por "matar" esta zona natural que autoridades en el tema no defienden tanto como ellos.

"Ve a pararte debajo del puente de Boca del Río para que veas todas las aguas negras que salen de la plaza El Dorado ahí, años atrás habían muchos cangrejos ahí, incluso muchos bajaban a agarran cangrejos, hoy no hay ninguno porque toda esa zona está contaminada", dice otro de los pescadores sondeados por este rotativo.