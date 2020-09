Ocupación hotelera en zona Veracruz-Boca apenas alcanza el 15 por ciento

La industria sin chimeneas fue severamente afectada en lo económico por el coronavirus, en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río la ocupación hotelera apenas alcanza el 15 por ciento.

Fernando Ortiz González, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, recordó que llevan cinco meses sin ingresos y el flujo de huéspedes es insuficiente para cubrir los gastos operativos.

Confió en que el cambio de semáforo en Boca del Río (a color naranja) persista y permita una verdadera reactivación, sin embargo, exhortó a no bajar la guardia pues no significa que ya no haya riesgo de contagios.

"Entre las cien industrias más golpeadas, la primera son los cines, seguido de los hoteles, transporte aéreo, entre otros. Ahorita la ocupación no pasa del 15 por ciento y no es suficiente para solventar los gastos".

Afirmó que han hecho el esfuerzo por conservar la plantilla laboral, incluso algunos hospedajes optaron por establecer jornadas reducidas.

Sin embargo, pidió claridad en los semáforos pues Veracruz se mantiene en rojo a pesar que en el informe de la Secretaría de Salud se había mencionado que cambiaba a naranja.

Además la conurbación está categorizada diferente y por ende sus restricciones varían de un punto a otro.

“Aún cuando estamos conscientes de seguir los protocolos deseamos tener una reactivación económica. Se menciona a Veracruz en color rojo y Boca Del Río color naranja. No queremos caer en incumplimiento del protocolo pero el tiempo ha sido excesivo en restricciones y queremos reactivar el destino”.

Confió en que el sector pueda reactivarse a la brevedad pero cada quien debe poner la parte que le corresponde.

“Cerca de la mitad de los estados pasó a amarillo para operar actividades no esenciales al 60 o 65 por ciento y los espacios públicos darán acceso a mayor cantidad de personas. Es una buena noticia pero esto no significa que tengamos que bajar la guardia”.