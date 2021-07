Ocupación hotelera cae en Veracruz; Boca del Río, en incremento

Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz , confío en que las vacaciones de verano contribuyan a reactivar al sector, pues incluso comienzan a reportar reservaciones, aunque no cuantificó.

Para ello los empresarios del ramo hotelero ofrecerán paquetes y promociones a los turistas para que opten por la zona conurbada como destino de descanso.

"Creemos que con el paso de los días se irá incrementando el número de reservaciones que recibimos. No tengo el dato exacto pero los hoteleros mencionan que están recibiendo reservaciones para julio y agosto".

Confió en que no repunten los contagios de coronavirus durante las vacaciones, para ello los comercios, hoteles y recintos donde se desarrollen actividades deberán exigir que se respeten los protocolos sanitarios correspondientes.

"No me compete el área de la salud pero (el color del semáforo) se determina de acuerdo a las camas ocupadas en los hospitales y aquí son ocupadas también por gente que viene de otros municipios no solo por veracruzanos. Por el semáforo redujo el porcentaje de ocupación, en Boca Del Río subió y en Veracruz bajó, eso nos compensó".

Actualmente el porcentaje de ocupación hotelera en Veracruz y Boca del Río es de 42 por ciento en promedio.

Como parte de la emergencia sanitaria cada municipio deberá respetar la ocupación hotelera de acuerdo al color del semáforo epidemiológico.

