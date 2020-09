Obras en Puerto de Veracruz deben ser reactivadas con urgencia señalo diputado

Las obras del Puerto de Veracruz deben reactivarse y comenzar a crear la segunda escollera, cuya inversión se estima en 2 mil millones de pesos, señaló el diputado federal de Morena, Julio Carranza Areas.

A través de la Comisión de Marina gestionará que genere una inversión adicional para el recinto, ya que el programa de expansión contempla una participación de 60 por ciento de la iniciativa privada y 40 por ciento de inversión pública.

Señaló que debido a la contingencia sanitaria se reorganizó el gasto público para apoyar al sector salud, pero se debe de continuar con la ampliación portuaria.

"Los que somos de esta zona sabemos lo que representa el que se generen mayores inversiones de gobierno en el puerto. El Puerto es 60 por ciento inversiones privadas y 40 por ciento inversiones públicas, son obras de infraestructura que es donde debe de invertir el gobierno".

Por otro lado, consideró indispensable aprobar reformas que incentiven los 11 mil kilómetros de litoral y es que a su parecer existen desajustes en la forma en que operan los puertos del país.

Por ello se analiza el transferir funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Armada de México.

"Siempre que se genera una iniciativa hay grupos que son beneficiados y grupos que no, yo en lo personal desde noviembre del 2018 me reuní con grupos de la marina mercante le solicitamos que propusieran una reforma a la ley que pudiera incentivar los 3 millones 150 mil kilómetros cuadrados que tenemos de superficie y los 11 mil de litorales que realmente no los explotamos, pero nunca presentaron un borrador de una ley y la Marina si lo hizo".

Señaló que además México debe de incentivar el cabotaje nacional, ya que en estos momentos no existe infraestructura en dicha área.

Finalmente consideró fundamental las inversiones que se realizarán en el Tren Maya y el Corredor Transístmico, ya que ambos generarán empleo, pero también mejorarán la movilidad.