"No van a encontrar precios más accesibles, además está es la última vez que participo en esta feria. Ya son muchos años de estar presente, la edad se me vino encima y la vista se cansa, ya no veo bien, ya no camino bien; estamos haciendo un esfuerzo para que quienes vengan a visitarnos aprovechen la oportunidad de adquirir mis libros a precios muy accesibles", explicó.

En el stand donde se encuentran las colecciones de novelas y libros históricos que ha escrito a lo largo de su vida, también se encuentra su última obra, la que califica como adelantada a su tiempo.

"En el 2004 escribí mi última novela, un libro adelantado a su época, está basado en hechos reales con personajes reales que quisieron cooperar para mostrar lo que implicaba vivir en este tiempo", señaló.

El título de está última creación literaria de la escritora es "GAY", y luce una portada con letras grandes y mayúsculas en color rojo con el fondo negro, con un misterio que invita a leerlo y más cuando se advierte el precio de sólo 30 pesos.