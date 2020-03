Nula afluencia turística causa incertidumbre entre comerciantes

Más de100 familias de artesanos no saben qué comerán hoy o mañana, pues no registran ventas en sus locales ubicados en el paseo del malecón del municipio de Veracruz, en el Mercado de Artesanías Miguel Alemán, por lo que piden a las autoridades que no los olviden. De sus ventas también dependen, de manera indirecta, más de 300 comerciantes y sus familias, entre proveedores y prestadores de servicios, microempresarios y emprendedores.

La nula presencia de turistas en la entidad, a causa del COVID-19, los tiene en una situación muy complicada, pues sus ventas las realizan a los visitantes nacionales y extranjeros, manifestó Alfredo Zúñiga, secretario general de la Unión de Artesanos del Paseo del Malecón.

"Prácticamente no vendemos nada, aunque tengamos abierto, puesto que no hay turismo, y al estar ahí nos exponemos a ser contagiados. Somos gente de lucha, esfuerzo, trabajo y vivimos al día de nuestras ventas, pero en estos momentos nos sentimos desesperados, porque no estamos sacando ni para comer", reconoció.

La situación es tan grave para ellos que hacen un llamado a las autoridades, con la esperanza que los ayuden a subsistir en esta pandemia que ataca al mundo y que afecta severamente la economía de todos.

"A través de este medio pedimos, respetuosamente, a las autoridades Federales, Estatales y Municipales que no se olviden de nosotros y nos apoyen durante esta crisis para poder subsistir", exclamó el representante de los más de 100 artesanos.

Agregó que necesitan, urgentemente un subsidio, crédito o apoyo monetario que les permita cerrar su fuente de ingresos durante esta cuarentena dignamente.

"Muchos de nosotros tenemos padres o hijos enfermos oncológicos o de otra índole y requerimos de recursos para continuar sus tratamientos y alimentación", dijo.

Recordó que durante las inundaciones de hace varios años, los artesanos fueron apoyados a través de las partidas presupuestales que el gobierno tiene para estas contingencias, por lo que esperan que está vez vuelvan a ser considerados.

"En caso de obtener este apoyo, nosotros, los comerciantes del malecón estamos dispuestos a contribuir socialmente con la autoridad, en la medida de nuestras posibilidades, y en beneficio a nuestra comunidad, como siempre lo hemos hecho, pues estamos concientes de que en esta contingencia sanitaria todos necesitamos de todos y en el futuro necesitaremos estar más Unidos que nunca para sacar adelante a Veracruz y a México", subrayó.