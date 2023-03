Discriminatorios, nuevos requisitos para ser Reina del Carnaval de Veracruz

Discriminan a mujeres que, como yo, aspiramos a ser reinas del Carnaval con los cambios en los requisitos, donde la edad máxima es de 30 años; mientras que para los aspirantes a Rey de la Alegría no se considera un límite de edad, denunció Karla Cerón Cruz, quien desde hace 25 años participa en el Carnaval y este año tenía planeado buscar la corona de las fiestas carnestolendas.

La también licenciada en administración de empresas con maestría en mercadotecnia y diplomado en físico culturismo, tiene 41 años de edad y es madre soltera de dos hijos y desde los 16 años ha contribuido con su participación en los festejos del Rey Momo.

"Desde hace 25 años yo empecé a participar en los carros alegóricos y en algunas comparsas, también he trabajado en radio y televisión en el área de conducción y me ha tocado narrar muchos carnavales veracruzanos, además, soy modelo, he participado en varias campañas de marcas reconocidas y ahora que me quise animar a ser reina del carnaval me encuentro con la limitante de la edad", lamentó.

Señaló que la población está acostumbrada a ver que las personas que buscan la corona lo hacen siempre compitiendo con dinero, por un tema de status social.

"El año pasado vivimos una situación muy penosa, creo que por primera vez el Carnaval de Veracruz decayó mucho, en todos los aspectos, porque en vez de realizar el carnaval con todo lo que conlleva, con toda su historia y con la cuna de talentos que tenemos en el puerto de Veracruz, le hicimos homenaje a todo lo burdo, a la ignorancia, a la vulgaridad, lamentablemente. Yo creo que la historia de mi Veracruz pesa mucho más que todo esto y por eso quiero ser Reina, para aportar a mejorar esta gran fiesta ", afirmó.

Expuso que ahora que quiere ser reina el único obstáculo es la edad, porque están hablando de un pago de 60 mil pesos, con los que no tiene problema.

"Están hablando de que quieren a alguien alegre, que tenga cultura y yo cuento con todo esto, además tengo una trayectoria de 25 años, no soy ajena a ello, he estado narrando carnavales, conozco su historia. A mí el carnaval me dio para comer, me dio para sacar adelante mis estudios, para mí no es una fiesta cualquiera, para mí tiene un significado porque ha sido trabajo, yo el carnaval lo veo como una oportunidad donde muchas familias se favorecen de esta derrama económica y eso es lo que a mí me lleva a querer ser hoy reina", aseveró.

Reiteró su descontento sobre esta limitante exclusiva para las mujeres que buscan competir, pues los hombres no tienen obstáculos.

"Me encuentro con el límite de edad que es hasta los 30 años y yo no entiendo para qué respaldamos y alentamos un 8 de marzo, en donde se habla de la igualdad en cuanto a salarios y oportunidades, tanto para mujeres como para hombres y vemos que aquí, tan sólo para competir por la corona del carnaval a los hombres no les ponen límite de edad, pero a las mujeres sí", señaló.

Expuso que los aspirantes a rey del carnaval no tienen un límite, puede competir quien sea, de cualquier edad, pero en las mujeres si hay un límite.

Finalmente hizo un llamado a la población, a que expresen su opinión respecto a los cambios en esta convocatoria, que aún no es oficial, pues finalmente el Carnaval de Veracruz se una fiesta del pueblo y se debe tomar en cuenta su opinión.