nuevos_diputados_y_senadores_deben_procurar_y_cuidar_con_leyes_a_la_mujer

Recordó que existe la "Ley Olimpia", que establece como violencia digital toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba o comercialicen imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño.

PUBLICIDAD

Sin embargo, mientras persista la ineficiencia de las autoridades y la impunidad no será aplicada correctamente.

"Nunca en la historia las mujeres hemos sido un tema en la agenda, sino un slogan de campaña. Hay mucha letra muerta. Se han hecho muy buenas iniciativas como por ejemplo la Ley Ingrid que nace de la exposición de su cuerpo y no debe hacerse del feminicidio un espectáculo. Está la Ley Olimpia que protege a las mujeres en el espacio digital y ninguna de las dos parece existir".

Agregó que falta capacitación, ya que en ocasiones acompañan a las mujeres que se apegan a la Ley Olimpia pero el ministerio público desconoce en que consiste.

PUBLICIDAD

"No saben ni de lo que estás hablando, te piden pruebas que no se pueden conseguir e ineficiencia de las autoridades, impunidad, corrupción y el sistema no beneficia. Pueden hacer muchas leyes pero no servirán de nada si seguimos por la misma ruta".

Insistió en que delitos como el feminicidio no deben seguir quedando impunes, por lo que las nuevas autoridades tendrán una gran responsabilidad en reducir la violencia hacia las mujeres.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD