nueva_vacuna_genera_inmunidad_en_24_horas

Este lunes 13 de diciembre el Centro de Investigación Clínica FAICIC inició la aplicación de la vacuna Inovio a los veracruzanos que no han sido vacunados , ya sea por alergias o por otro tipo de enfermedades, ya que esta vacuna fue diseñada para esta población por lo que incluso, el innovador fármaco es aplicado de manera intradérmica, pues de esta forma garantiza su rápida inmunidad, en 24 horas, ya que va directamente a la célula, dijo Sharzy Molina, directora general de FAICIC .

"Tenemos población que por enfermedad, alergias, cáncer, VIH, que a lo mejor estaban en una crisis por alguno de estos padecimientos y no se aplicaron la vacuna, ellos ahorita son candidatos, esta vacuna es para ellos, los pacientes que entre la desconfianza, también por el miedo decidieron resistirse a la vacunación, esta vacuna es para ellos", reiteró.

Noticia Relacionada Menores aguadulceños serán vacunados contra el Covid-19

Aseguró que después de dos años hay mucha garantía de que esta vacuna es muy buena, porque ya pasaron el proceso de ver qué se hace bien y qué pueden mejorar.

"Este tiempo nos ha permitido ver qué pacientes están vacunados y quiénes faltaban de vacunar y había que atender a esa población, porque hay muchísimos pacientes alérgicos que no se pudieron poner ninguna de las vacunas anteriores, pacientes que habían tenido una enfermedad grave, entonces es donde surge Inovio, especializada para este tipo de pacientes, pues ofrece una garantía, por el tipo de aplicación que tiene, pues no altera ningún otro organismo porque viaja directamente a la célula", aclaró

Subrayó que las farmacéuticas tienen que innovarse para poder dar resultados al frente de las nuevas cepas que van surgiendo.

"La vacuna se aplica mediante una inyección intradérmica con una técnica, no invasiva e indolora, llamada electroporación, para que el plásmido de ADN penetre en la piel; de un disparo entra en el cuerpo humano y causa una excitación a las células que las estimula para su alta reproducción, y lograr una inmunidad en 24 horas, a diferencia de las demás que tendrían que pasar más de 28 días después de la segunda dosis", explicó.

Indicó que se encuentran terminando la fase 3 de la investigación, por lo que aplicarán 250 vacunas a los voluntarios veracruzanos, de las 7516 inmunizaciones que se pondrán en varios países alrededor del mundo.

No vacunados generan nuevas cepas

Reconoció que hay mucha población en Veracruz que no está vacunada y es importante que lo hagan para evitar que se generen nuevas cepas.

"Si hay jóvenes que ya cumplieron los 18 años y que no se han vacunado, recomiendo que lo hagan, pues entre más pacientes no estén vacunados el riesgo de generar nuevas cepas va a seguir, porque las nuevas cepas se generan en las personas que no están vacunadas, entonces es importantísimo que la población se vacune", afirmó.

Adelantó que esta cuarta ola, que se espera va a atacar a las personas que no estén vacunadas, tal como está sucediendo en otros países donde la variante Omicrón está tomando fuerza.

Finalmente invitó a participar a quienes no se han vacunado a este ensayo clínico para recibir esta innovadora vacuna, los voluntarios pueden acudir al Centro de Investigación FAICIC, ubicado en 16 de septiembre entre Juan Barragán y Díaz Aragón, registrarse a través de las redes sociales o llamar a los teléfonos (229)3370738/ (229)3370731/ (229)3370735