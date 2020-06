Nueva normalidad requiere medidas contundentes: Jeremías Zúñiga

Ante el arranque parcial de la 'nueva normalidad' en México entre la pandemia del coronavirus, se requiere contundencia en las medidas de contención, porque el ya cercano pico empieza a ingresar en su fase más severa y aumenta el peligro de contagios, alertó Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

Al recordar que este lunes 1 de junio se vuelve a la normalidad en algunas zonas del país, entre las que no figura Veracruz, lamentó que pese a los llamados del gobierno no sólo no se aplane la curva del COVID-19, sino que sigue en aumento porque no se ha sabido administrar ni las libertades ni la pandemia.

"Ya llevamos más de 60 días con esta cuarentena pero el problema radica en que la cuarentena ha sido optativa y esto conlleva que unas personas sí la cumplen y otras no.

"En otros países ya se reactivaron las actividades escolares, laborales, productivas, sociales, porque en esos lugares fue obligatoria, inclusive la policía detenía a quienes no la respetaban. En México, como ha quedado al arbitrio de cada uno, hay gente que se va a la playa, que no tiene que estar en el y va al centro. El que quiere la cumple y el que no, no", lamentó Zúñiga Mezano.

Dijo que al prolongarse el aplanamiento de la curva de contagios se extiende el cierre de empresas y otras fuentes laborales, lo que genera un círculo vicioso por la falta de circulante y la contracción económica.

Urgió a las autoridades a la contundencia y hacer que todos cumplan con medidas de protección, como gel antibacterial, cubrebocas, y la higiene en lugares públicos y medios de transporte colectivo.

Hizo hincapié en que en los autobuses de pasaje sólo debería viajar gente sentada, pero la realidad es que al llenarse suben más pasajeros de los permitidos, aunque vayan de pie.

Por eso reiteró que el fin del programa Susana Distancia y el inicio de la 'nueva normalidad' en varios puntos del país requieren reforzar otras medidas.

Aseveró que el gobierno debe invertir en pruebas rápidas de coronavirus, pues un elevado porcentaje de la población es asintomático y podría contagiar a otros sin saberlo.

También se debería dar facilidades a personas con enfermedades respiratorias, diabetes y otros males que las hacen más vulnerables al coronavirus.

El presidente de Comunidades Seguras en Veracruz recalcó que deben persistir las medidas de contención del COVID-19, pero no se debe soslayar el aspecto productivo y económico del país.