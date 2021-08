notarios_listos_para_mes_del_testamento

Explicó que un testamento es un acto jurídico, que se realiza ante la fe de un notario público, en el cual se hace una declaración que cualquier persona manifiesta, a quien o quienes desea heredar sus bienes. Dicha declaración queda plasmada por escrito, en un instrumento notarial, el cual recibe el nombre de testamento.

Características

"El testamento debe tener las siguientes características: Personal, porque solo se puede hacer de manera individual, sin intermediarios ni apoderados. Revocable porque se puede hacer y cambiar el testamento cuantas veces decida la persona a quien heredar sus bienes. No hay un límite para realizar, ni revocar el testamento. La vida y las circunstancias van cambiando, y muchas veces es necesario cambiar el testamento de acuerdo a los intereses o conducta de las personas", detalló.

Agregó que el testamento debe ser libre, porque nadie te puede obligar a dejar tus bienes a quien no quieres.

"Es una decisión individual y voluntaria, y tienes el derecho a heredar a la persona que más te convenga. Esa libertad está limitada a que cuando la persona fallezca, sean tomadas en cuenta las personas que dependen económicamente del finado, como hijos, padres y cónyuges", alertó.

Agregó que además el testamento debe ser solemne porque es un acto sumamente importante, que debe de cumplir con los requisitos que la ley marca.

"Se tiene que realizar en un solo acto, no se puede hacer en dos partes, solo tiene que estar el que va a realizar el testamento y el notario, también puede haber testigos, si se desea. Las personas que no saben leer, no escuchan o no ven, pueden acompañarse de alguien de su confianza al momento de realizar el testamento", manifestó.

Por último el testamento debe ser secreto, ya que el que realiza el testamento, mientras viva, tiene la libertad de no manifestar a quien deja sus bienes.

Para mayor información al respecto pueden llamar al teléfono 2299067132.