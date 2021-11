Nominan a fundadora de la Clínica FAICIC a reconocimiento 'Lorenzo Servitje' 2021

El objetivo de este reconocimiento es reconocer públicamente y fomentar el trabajo de empresarios jóvenes que ponen como principio y fin de su actividad la dignidad de la persona, gestionando su actividad empresarial de una forma responsable para con todos los actores involucrados alrededor de su quehacer.

Molina Guízar después de haber sido entrevistada por el jurado calificador el pasado 27 de octubre, siendo uno de los perfiles mejor evaludos, le permitió pasar a la gran final , lo que la mantiene muy emocionada y comprometida por haber sido considerada entre los más de 200 postulantes a nivel nacional.

"Participar en una convocatoria así es una ventana de oportunidad en el camino del autoconocimiento y del reconocimiento en la responsabilidad social, pues mi obra de vida y trabajo se debe totalmente a todas las personas que me rodean, quienes hacemos comunidad. No hay evolución si antes no hubo aprendizaje y este camino ha representado en mi un gran momento para observar activamente la empresa con la que muchos estamos comprometidos, nuestro hogar, FAICIC", dijo la aspirante al reconocimiento Servitje.

La egresada de la Licenciatura en Psicología Social, con una Maestría en Educación en Comunicación se considera una mujer apasionada, leal y comprometida con su familia, y el cambio social.

"Gracias a mi formación especializada actualmente incursiono en el mundo de la Investigación Clínica, en donde día a día se brindan nuevas oportunidades de vida en beneficio de la población en general", compartió.

Entre sus logros recientes, pionera en la investigación de la vacuna contra COVID-19, conducir al Centro de Investigación Clínica FAICIC en la aplicación de las inoculaciones y en el tratamiento contra el mismo virus en México.

FAICIC destaca como pilar importante en la economía e investigación nacional e internacionalmente, ya que trabaja en colaboración con 26 farmacéuticas Internacionales, ha realizado 67 estudios de investigación clínica, ha tratado a 219 pacientes entre 2016-2019; 2, 100 pacientes actualmente, impactando de manera indirecta a 6,300.

El Centro de Investigación destaca por contar con una plantilla compuesta principalmente por mujeres, pues de 68 colaboradores, 40 son del sexo femenino y 28 hombres, quienes trabajan arduamente en investigaciones en: Gastroenterología, Oncología, Infectología (COVID-19 y Vacunas), Pediatría, Nefrología, Inmunología, Oftalmología, Neurología, Dermatología, Cardiología Trasplante de riñón, Terapia Intensiva, Medicina crítica y Neumología.