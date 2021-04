Nombra PRI a Arcadio Andrade como vocero para elecciones federales 2021

Los priistas en el estado de Veracruz presentaron a su vocero para la elección federal 2021, que no será el vocero de la alianza PAN-PRI-PRD, Va por México, sino sólo el representante del PRI dentro de esa coalición tripartidista contra Morena.

Arcadio Andrade, quien fue presentado como tal por Marlon Ramírez Marín, presidente del PRI Estatal, destacó la necesidad de una sola directriz ante la variedad de personalidades que buscarán una curul dentro de la Cámara de Diputados, en el caso de la elección federal, más las de diputados locales y presidentes municipales.

"Decirles que ésta es una puerta abierta, nuestra intención desde la vocería y creo que así lo idearon las cabezas de este movimiento Va Por México, es única y exclusivamente facilitarles la comunicación en un solo sentido. Es un estruendo en la comunicación, eso es lo que es hoy, y no podemos de ninguna manera desperdiciar el momento histórico de una alianza como la que se está jactando aquí en Veracruz y donde nació este tema, permitirnos ni un solo descuido.

"Las y los invito a que sumemos, a que hagamos esfuerzos, a que como los partidos políticos seamos generosos entre unos y otros. De otra manera no vamos a trascender, de otra manera Veracruz corre el gran riesgo de perderse en una terrible transformación que solamente se reduce a la cuenta bancaria de algunos cuántos que prometieron un cambio", expresó Andrade.

Dejó en claro que no tendrá un salario y aunque no aclaró cómo sobrevivirá sin cobrar un peso, se comprometió a poner todo su esfuerzo, además de agradecer a quienes lo apoyaron desde el sector privado para recibir la encomienda.

"Mi labor empresarial, así como de las organizaciones civiles y las diferentes cámaras nacionales, Cámara Nacional de Comercio y la Coparmex, me permite hoy estar frente a ustedes y poderles decir que este proceso electoral se va a caracterizar porque vamos a hacer las cosas de una manera más amable para el ciudadano", subrayó el ya vocero de los priistas dentro de la coalición.

Su reto es hacer "más comestible" todo lo que digan los candidatos a cargos de elección popular, aunque en su presentación sólo había priistas, no panistas ni perredistas.

Más tarde, Marlon Ramírez aclararía que es vocero de los priistas, dentro de la coalición tripartidista Va por México.

No obstante, le dedicó algunos mensajes a la oposición.

"Hoy esta voz, que espero que me acompañen ustedes en este camino porque no será nada fácil, significa decirle al gobierno que ha demostrado, de Morena, que no puede con la responsabilidad: prometieron una transformación que hoy no existe, y Veracruz ya no puede ser tolerante ante una situación que nos puede llevar más allá de donde estamos.

"Es momento de tomar acciones. La gente que está hoy en el cargo definitivamente no puede; ni un voto a Morena: un solo voto a Morena significa la posibilidad de arriesgar el futuro y el presente de las y los veracruzanos", arengó Andrade desde la mesa de un hotel en el centro histórico de Veracruz.

Remarcó que su presencia en Veracruz es "un tema honorífico y de gratuidad" y se dijo con todas las credenciales y la autoridad para estar frente a los medios de comunicación.

Sin embargo cuando le preguntaron sobre presunto hostigamiento a personas de oposición al gobierno morenista, le pasó la estafeta a Marlon Ramírez.

"Quedo a todas sus órdenes para responder en temas que no sean de los políticos, yo no soy de los políticos, no me interesa un cargo público", recalcó el nuevo vocero de los priistas.

A su presentación acudieron Jorge Meade Ocaranza, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado de Veracruz; y la diputada federal con licencia, Anilú Ingram Vallines.