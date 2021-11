no_se_respeta_apoyo_de_vivienda_para_desaparecidos_acusa_colectivo

Después de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) anunció que ha implementado un protocolo de apoyo para que los familiares de personas desaparecidas no tengan que preocuparse por el pago de sus créditos, la postura de parte de algunos colectivos es de sentimientos encontrados.

Y es que para la Fundadora y Directora del Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Solecito", Lucía de los Ángeles Díaz Genao, por un lado es una buena noticia, pero en la práctica se da la desilusión por parte de los familiares de personas desaparecidas.

Noticia Relacionada Secuestro y feminicidio siguen a la baja en Veracruz: Semáforo Delictivo

"Es de hecho está en la ley de presunción de ausencia, lo que pasa que Infonavit quiso jalar eso no?, yo creo que si es algo bueno pero no lo respetan tanto como uno quisiera porque muchas veces tú vas con los servidores públicos de ese tipo de cosas en Infonavit y no quieren!, entonces las compañeras se las ven negrains para poder hacer valer esos derechos".

Díaz Genao asegura que a veces a pesar de que los familiares van con toda la documentación para que la deuda no se siga incrementando porque el titular de la casa o bien inmueble ya no está, en Infonavit los asesores o servidores se ponen renuentes.

Incomunicados

Lucía de los Ángeles considera que las partes bajas del organigrama de Infonavit a veces no están tan enterados de los que los altos puestos designan, y es que se ha sabido que otros ciudadanos acuden a las oficinas del Infonavit después de algún anuncio del presidente y cuando llegan ahí les dicen que no es cierto o que aún no se aprueba.

"Mira tenemos un caso de un señor precisamente que lo traen loco de tantas vueltas que ha dado, que su hijo tenía una casa a su nombre y pues se llevaron al muchacho y al señor le ha costado un trabajo e incluso le invadieron la casa y la verdad está complicado".

Para la vocera del Colectivo Solecito, falta comunicación entre los altos puestos y los de abajo en el Infonavit. Por su parte, los trabajadores de Infonavit argumentan que muchos de los anuncios que hace el presidente en las mañaneras son tan sólo propuestas o iniciativas que aún no son aprobadas por las cámaras del congreso de la unión y por lo tanto no hay una vigencia en marcha.