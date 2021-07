No se detendrán apoyos a los más pobres: AMLO en Veracruz

"A pesar de la pandemia sigue habiendo mucha esperanza en el pueblo (...), vamos a salir adelante porque estamos aplicando una estrategia muy eficaz, es una fórmula milagrosa, sencilla de gobernar: es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. Se robaban mucho dinero, no tenían llenadera. Eso ya se terminó. Vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras.

"No queremos ladrones en el gobierno, no queremos que se roben el dinero que es del pueblo, porque el presupuesto no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo", aseveró López Obrador.

En su visita a la colonia Arboledas, contigua a la unidad Los Torrentes, en el norponiente de Veracruz, encabezó una reunión sobre Acciones de Mejoramiento Urbano para el Municipio de Veracruz, y aunque fue cerrada y sin transmisiones por los medios gubernamentales, los vecinos se asomaban desde sus casas para tratar de verlo y escucharlo.

"Vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos porque todavía no pasa, desgraciadamente, la pandemia; y no se puede hacer actos públicos porque hay veda electoral: dentro de ocho días va a haber una consulta y no se puede dar a conocer acciones del gobierno, y estamos haciendo estas reuniones cerradas, pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando; ojalá y la autoridad electoral comprenda esta situación", expresó.

Se refirió a la recuperación de un espacio en Las Arboledas, para la propia ciudadanía, sus habitantes, y remarcó que no sólo se debe atender el centro de Veracruz, el malecón, la zona hotelera, sino también se debe voltear a ver las colonias.

Refrendó el apoyo a la población mediante los programas establecidos, como el Bienestar en todas sus variantes. Como ejemplo dijo que no se puede permitir que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia, y de ahí la necesidad de mantener las becas para que no abandonen sus estudios.

Sin ahondar en detalles dijo que en el municipio de Veracruz se construyen tres sucursales del Banco del Bienestar.

Exhortó a la población, en especial a los adultos mayores que aún siguen pendientes, a vacunarse contra el Covid-19, pues pese a los temores y rumores, la vacuna sí protege la salud.

Cabe señalar que, a su llegada a la colonia, el presidente López Obrador fue recibido por los vecinos, quienes lo saludaban desde las vallas metálicas colocadas a lo largo de la calle.

A manera de despedida dijo que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales.

"La verdadera felicidad no es acumular dinero a costa de lo que sea, sin escrúpulos de ninguna índole, la verdadera felicidad no es tener fama, acumular títulos académicos, títulos de nobleza; la verdadera felicidad es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y estar bien con nosotros mismos. Ésa es la verdadera felicidad", puntualizó.