No se dejará de investigar supuesta 'vacunación' en Medellín: Mantilla

La ciudadanía de Medellín de Bravo espera que se aplique la ley ante la denuncia presentada por posible uso de recursos materiales y humanos del gobierno federal para una supuesta campaña de vacunación en ese municipio, expresó Agustín Mantilla Trolle, delegado estatal de la Asociación Política Nacional Juntos por un País Mejor.

Cabe recordar que el 30 de diciembre de 2020 él dijo que según reportes ciudadanos, días antes de esa fecha se instaló en la congregación Puente Moreno un supuesto módulo de vacunación contra la influenza, en un domicilio particular, y que se habría hecho pasar como una actividad del Instituto Mexicano del Seguro Social porque acudieron supuestas enfermeras de esa institución federal.

En esa misma ocasión y a pregunta de los medios de comunicación sobre si se refería a Marcos Isleño Andrade, exalcalde de Medellín y probable aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular, Mantilla Trolle respondió que "parece que es él".

En entrevista un mes después, en el primer día de febrero, el delegado estatal de Juntos por un País Mejor demandó que avance la investigación, se determine si hubo irregularidad y en su caso, se proceda conforme a derecho contra quien o quienes corresponda.

"La queja nosotros la hicimos contra el Partido Verde en Medellín; ya todos sabemos quién es, él se presenta en la casa de enlace.

"La autoridad correspondiente, que son los tribunales, tanto el Tribunal Estatal Electoral como el Tribunal Federal tendrán que dar el resultado de la queja, si procede o no procede; esa queja procede únicamente cuando él anda en campaña, si no entra en campaña no", indicó Mantilla Trolle.

Dijo que la denuncia se presenta ante el Organismo Público Local Electoral, que la revisa y en su caso la turna a nivel federal para que ésta la haga llegar a la instancia competente.