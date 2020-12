No hay focos rojos que pongan en riesgo elecciones del 2021: INE

El Instituto Nacional Electoral no tiene identificados focos rojos que pudieran poner en riesgo la elección de 2021 o a quienes participarán en la misma.

En su visita al Corporativo IMAGEN, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE, admitió que tampoco se ve interés de los ciudadanos por contender a través de la figura de candidato independiente.

Admitió que será una elección diferente, pues además que se votarán más de 20 mil cargos, se deberán adoptar medidas ante la pandemia del coronavirus.

Recordó que en cada proceso electoral se pide que el INE atraiga o se haga cargo de parte de la elección.

En 2019 el instituto intervino en la elección de la Gubernatura de Puebla porque las condiciones lo exigieron, sin embargo, respalda el trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales para que lleven a cabo los procesos y el próximo año no será la excepción.

"Nosotros no tenemos focos rojos, no desconocemos que evidentemente haya algunas situaciones en materia de inseguridad en el país pero tenemos medidas para dedicarnos a hacer nuestro trabajo cuando salimos a campo, ahorita aún no estamos en campo. Simplemente tomamos medidas de cuidado en colonias con incidencia".

Se estima instalar 163 mil casillas en el país, aunque la cifra podría variar de acuerdo a la conformación de la lista nominal.

El Instituto Nacional Electoral podría solicitar que se le considere dentro de los grupos prioritarios en la vacunación contra el coronavirus, sin embargo, dependerá de la estrategia del sector salud.

Ruiz Saldaña recordó que tendrán amplio contacto con la ciudadanía, desde la atención en módulos hasta la visita casa por casa para la integración de las Mesas Directivas de Casilla.

Serán 45 mil personas quienes se encarguen de esto último y será necesario garantizar su buen estado físico.

"Nosotros seremos respetuosos de esa estrategia que se tenga en materia de vacunación pero creemos que sí tendríamos que ser un grupo de atención prioritaria por el contacto con la ciudadanía. No estoy pensando en las altas esferas de la institución sino en quienes tienen contacto con la ciudadanía, que pueden ser los compañeros que estarán en los módulos de atención y quienes estarán en campo".

A nivel nacional se votarán más de 20 mil cargos, se renovarán cerca de 2 mil alcaldías y 15 gubernaturas, por ello consideró que la elección generará expectativa entre la ciudadanía y por ende habrá amplia participación.

Aunque no ha cerrado el periodo para el registro de candidaturas independientes reconoció que existe poco interés porque la norma legal complica el proceso.

Por un lado exige cierta cantidad de firmas que respalden la intención del ciudadano y por el otro se les autoriza menor cantidad de prerrogativas en comparación a los partidos políticos.

Pero además deben ser trayectorias políticas generadas tiempo atrás, pues se requiere de todo un equipo para recabar los apoyos que exige la ley.

"Es una legislación que no facilita la participación, ese es un tema pendiente de una Reforma Electoral, facilitar la participación mediante esta vía. En principio está el número de apoyos que deben recabar quienes aspiran a la candidatura independiente, esa es una barrera difícil. Después deben tener un equipo porque recolectar firmas individualmente no se puede hacer".

Insistió en que los participantes requieren un trabajo previo pero finalmente tendrán menores prerrogativas.

Tan solo en radio y televisión las candidaturas independientes no tienen presencia.