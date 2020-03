En el municipio de Veracruz no habrá cierre de playas o desalojo de las personas que acudan a ellas, señaló el director de protección civil Alfonso García Cardona.

Dijo que los bañistas deberán ser conscientes y actuar responsablemente ante las medidas implementadas para prevenir el coronavirus en México.

Señaló que será el Gobierno Federal quien deba de dar la instrucción para prohibir las reuniones de personas y los retiros tendrán que realizarse en coordinación con los 3 órdenes de gobierno.

"Nosotros nunca hemos cerrado playas ni cuando hay mal tiempo, hay restricciones para introducirse al mar y la gente podrá estar en la zona de arena, esa indicación de que no se puedan visitar lugares públicos sería ya una indicación del

Gobierno Federal donde las acciones para invitar a la gente a retirarse, tendrían que hacerse en conjunto con los 3 niveles de gobierno".

Habrá guardavidas en las playas de Veracruz pero no se prohibirá a las personas acudir a ellas.

Mencionó que el personal recibió indicaciones como utilizar gel antibacterial, y ser más higiénicos para restringir la propagación del padecimiento.

"Lo de nosotros son servicios vitales que no podemos suspender, en caso de que llegue algo extremo no podemos suspender estos servicios, tomaríamos acciones en cuestiones de guardia para mover a la gente, pero no podemos suspender los servicios. Quizá no se dé acceso al personal para áreas administrativas, pero sería en caso extremo".

García Cardona insistió en que los veracruzanos y ciudadanos en general deberán ser conscientes y acatar medidas preventivas ante el Covid- 19.