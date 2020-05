No descarta MRD movilizaciones por aumento al recibo de la luz en Veracruz

Al advertir que miles de familias veracruzanas se quedarían sin suministro eléctrico por no poder pagar, el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, demandó sensibilidad a la Comisión Federal de Electricidad y criticó que algunas personas politicen el tema.

No descartó movilizaciones de usuarios que además de enfrentar cobros desmedidos no tienen recursos para pagar los recibos pendientes.

"Imagínese esa gente que le cortaron la luz, que tienen que salir a pagar o a conseguir para pagar esos recibos que los catalogan de locos y con lumbre, por impagables. Y no hay dinero para pagar.

"Le hago un llamado a la Comisión Federal de Electricidad a que no se muestre inhumana; si está llevando una guerra contra empresas privadas está bien, pero que no afecte a los que menos tienen", expresó.

Estimó que sólo en la conurbación Veracruz-Boca del Río le cortarían el suministro a más de 200 mil familias, y alertó que ya están haciendo los recortes, con estas altas temperaturas.

No descartó que aquí pueda pasar lo que en Michoacán, donde usuarios arrojaron medidores al piso, para expresar su malestar por los cobros excesivos.

Exhortó a los usuarios a no instalar 'diablitos' porque eso es un delito, pero llamó a la autoridad a ser sensible y no afectar a quienes menos tienen.

NO POLITIZAR

El presidente del Movimiento Renovador Democrático lamentó que actores políticos utilicen ese tema para sus propios intereses, pero resaltó que es un tema fundamental para la ciudadanía.

"En esta pandemia para llenarse como héroes hay muchos protagonistas en Veracruz. Es un problema real, ciudadano, y no se vale que salgan ahorita a figurar, quieren darse a notar. Que lo hagan desde su tribuna, que gestionen, que presionen desde su tribuna porque es su obligación legislar para el pueblo, pero no colgarse de los problemas para hacer campaña", puntualizó Moncayo Parra.

Reiteró el llamado a la CFE a la sensibilidad para con los usuarios, pues la pandemia ha descapitalizado a las familias de menos recursos.