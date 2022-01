No darán más permisos de explotación de litio

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García , informó que la iniciativa de Reforma Energética contempla que no se darán más permisos de explotación además de los ya autorizados.

En México, el país con el yacimiento de litio más grande del mundo, únicamente hay una empresa autorizada para la extracción del metal denominado "el oro blanco del Siglo XXI".

"Solamente ese de Sonora fue el que declaró tiempo atrás a la Secretaría de Economía que ellos estaban explorando el litio. Nada más tenemos una empresa. En el artículo sexto transitorio que se presentó en la iniciativa queda establecido que a excepción de las empresas que ya están explotando -de acuerdo a lo que registre la Secretaría de Economía- quedarán para el trabajo.

"[...] Ellos tienen una concesión. La Secretaría de Economía le da concesión a las mineras porque ellos pidieron concesión como mineros de cierta extensión territorial y es esa su extensión territorial", explicó la titular de la Sener.

El yacimiento de litio más grande del mundo está ubicado en Bacadéhuachi, Sonora y Bacanora Lithium tiene autorizado explotar un área de 100 mil hectáreas en el noreste de Sonora

Con este yacimiento, México desbancó del primer lugar a las grandes reservas ubicadas en América del Sur, entre Argentina, Chile y Bolivia.

Bacanora Lithium ha reportado que el yacimiento tiene aproximadamente 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio.

Con ello, iniciarán una producción de aproximadamente 17 mil 500 toneladas por año desde 2023 y se prevé que para 2026 la producción sea de alrededor de 35 mil toneladas.

"En México, de acuerdo con el registro que tiene la Unidad de Geología de Estado Unidos, nos tienen considerados aproximadamente con un 2 por ciento, pero el Instituto Geológico de México dice: tenemos un territorio muy amplio y vasto, que falta mucho por explorar y que seguramente iremos encontrando en otra parte de nuestro territorio, por eso es tan importante manejarlo como el petróleo", respondió Nahle García, sobre la explotación de la empresa china al norte del país.

Durante su visita al corporativo Imagen del Golfo, destacó el proyecto de nacionalización de este metal blando es estratégico para la generación de innovación tecnológica en México.

"El litio no nada más es un mineral estratégico sino es un mineral de futuro. En Rusia y en Estados Unidos lo tienen como un mineral no nada más estratégico sino de crisis, que es crítico si no se tiene para hacer chips para las computadoras, para los teléfonos, para todo lo electrónico se necesita, para aluminio, vidrio, para trabajos dentales y de medicina el litio es estratégico.

"Tener la visión de decir: a ver, tenemos que explotarlo nosotros, tenemos que desarrollar una empresa de litio para bien administrar y también generar innovación en México", enfatizó la secretaria de Energía.

Cabe destacar que, después del yacimiento en Sonora, las minas con mayor producción de litio se encuentran en Nevada y Australia.