No conspiraré contra AMLO, pero no toleraré repetición de injusticias: Dante

Movimiento Ciudadano junto con el bloque de contención en el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para revertir los excesos en materia de defraudación fiscal.

El senador Dante Delgado Rannauro acusó que la reforma conlleva puntos que dañarán a los empresarios mexicanos a partir del próximo año.

“Respaldamos el combate a la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas, sin embargo, le pusieron añadidos a la reforma que dañan a los emprendedores de México. La legislación aprobada abre la puerta a actos discrecionales porque vulneran la libertad, seguridad jurídica y derechos de empresarios al tipificar prisión preventiva a delitos que no lo ameritan”.

Al presentar su informe de labores acusó que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión está recurriendo a las prácticas del viejo régimen para imponer nombramientos y mandatos y hacer uso político del presupuesto afectando a gobiernos estatales y municipales.

Advirtió que no permitirán el desmantelamiento de la Suprema Corte de la Justicia para ponerla al servicio de la Presidencia y Movimiento Ciudadano acompañará a los ministros en la defensa de su autonomía.

Sobre las actividades destacó que votaron a favor de una nueva reforma educativa pues mantener la anterior habría sido una tradición a los niños y maestros.

Sin embargo, la educación no sólo es asunto de reformas pues el próximo año será el de menor inversión para escuelas normales y se verán afectadas las universidades así como programas de investigación, ciencia y tecnología, lo que demuestra que hay un mal ordenamiento de prioridades en el país.

“El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyó la reforma educativa como un acto de responsabilidad y congruencia porque votamos en contra de la reforma del Pacto por México porque no se dialogó con académicos, autoridades estatales, padres de familia. Además culpaba a los maestros de todos los males del sistema educativo”.

En su informe mencionó que la bancada de Movimiento Ciudadano propuso un presupuesto participativo, fortalecer parlamento abierto y revocación de mandato.

Propusieron pensión para productores del campo y el bloque participó en la discusión de las 13 reformas constitucionales.

Además el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano impulsó 161 iniciativas y 177 puntos de acuerdo pero para que a México le vaya bien se necesita una estrategia y un programa que impulse la generación de riqueza y para ello la política debe darse en un entorno de crecimiento e conflicto y confianza plena.

Expresó que el cambio por el que votó México no se concretará con declaraciones.

Tampoco acabará la corrupción, la injusticia y pobreza ya que un verdadero cambio debe transformar la vida de los ciudadanos.

Por ello es momento de que se tomen decisiones correctas y se desarrollen con responsabilidad.

Afirmó que desde el Senado Movimiento Ciudadano ha apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora le corresponde asumir su responsabilidad.

“Si no fui conspirador de expresidentes tampoco lo seré con Andrés Manuel López Obrador pero no significa que permita la repetición de injusticias de gobiernos pasados. Cuando el presidente se ha equivocado me ha tenido de frente y eso no va a cambiar jamás”.

Recordó que los integrantes del MC dieron el voto de confianza para el desarrollo de la estrategia de seguridad para recuperar la paz, incluida la Guardia Nacional, reformas y nombramientos propuestos al Senado para la procuración e impartición de justicia.

Sin embargo, en los hechos el presidente decidió mantener al Ejército al frente de la estrategia de seguridad y ahora la violencia y la guerra siguen.

Muestra de ellos son las desapariciones forzadas que ocurren todos los días en el país y aunque el problema lo iniciaron administraciones pasadas a un año el gobierno no han dado los resultados prometidos.

“Felipe Calderón llevó al ejército a una batalla que no debía dar pero el gobierno actual está provocando que México pierda la batalla y no lo debemos permitir. La mafia del poder ya no tiene poder y hoy la responsabilidad de cambio lo tiene el presidente de la República”.

El compromiso de Movimiento Ciudadano es seguir dando la batalla con las mujeres, ya que México es el primer lugar en feminicidios en América Latina, lo que significa que 9 mujeres son asesinadas todos los días en este país.

Por ello se necesita hacer una reforma integral en la ley, en educación y las conciencias.

El sistema de procuración e impartición de justicia debe transformarse y garantizar la integridad física y moral de las mujeres que denuncien cualquier tipo de violencia.

“Las conductas y acciones que son violencia de género deben considerarse un delito. Establecer mecanismos de denuncia que no pongan en riesgo a las denunciantes, que no lastimen su dignidad, y que garanticen justicia. El sistema educativo, en todos los niveles, está obligado a evolucionar e incluir clases obligatorias sobre equidad de género y derechos de las mujeres”.

Puntualizó que la violencia de género es un fenómeno que se debe combatir desde muchos frentes.

Ratificó su postura de que concentrar la política energética del país en construcción de refinerías y la compra de carbón, es uno de los graves errores que está cometiendo el gobierno federal.

También lo es que los tres grandes proyectos de infraestructura de este gobierno implican la destrucción de importantes áreas naturales.