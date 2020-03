No cesan robos a transportistas

Se registraron 20 asaltos y 8 operadores muertos durante enero y febrero: Amotac Advierten movilizaciones en el país para exigir mayor combate a la inseguridad





La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) reportó 20 asaltos y 8 operadores fallecidos en los primeros dos meses del año en carreteras de Veracruz.

Rafael Ortiz Pacheco, dirigente nacional de dicha organización, dijo que la parte más complicada es la zona de las Cumbres de Maltrata, Río Blanco, Orizaba e incluso por el otro lado, Ciudad Cardel.

"Los asaltos se siguen dando en las Cumbres, Esperanza que es Puebla, pero colinda con Veracruz, también por la parte de Orizaba. Ha habido asesinatos de operadores. Se ha convertido en el pan nuestro de cada día y la misma respuesta del año pasado, no alcanzamos a llegar. Les damos la ubicación y dicen que llegan y ya no había nada. Esto huele a complicidad".

Acusó que no ven acciones para combatir la inseguridad y mucho menos para resolver los reportes emitidos por el sector.

Advirtió que si los gobiernos no escuchan las necesidades del transportista habrá nuevamente movilizaciones en todo el país.

"En el propio estado han ocurrido casos fuertes y no se ve para cuando hagan algo. Si es un punto rojo el que no tengan elementos cercanos es algo que nos pone contra la pared y no nos tiene contentos. Están haciendo que la cuerda se estire y está a punto de reventarse. Estamos tratando de entrar en diálogo para que escuchen las necesidades del transportista y usuario normal".

Sin incremento

Por otro lado rechazó incrementos a los fletes, pues existen reglas a nivel nacional a las que se apega el transporte.

Sin embargo, siguen quedando en desventaja frente a los vehículos doblemente articulados.

"Hemos estado tratando de subir los fletes pero con la competencia con los doblemente articulados quedamos en desventaja. La autoridad nos castiga si aumentamos el flete porque para eso hay una norma, una ley pero para el pago barato no lo hay. Se protege al industrial a como dé lugar y es una lástima".

El 12 de marzo acudirán a la Cámara de Diputados para proponer y solicitar que se haga algo por mejorar las condiciones del sector.