No cesan los asaltos en carreteras de Veracruz

Faltaban unos minutos para las cinco de la mañana cuando de repente una camioneta salió detrás suyo y le marcó alto con una lámpara. Se detuvo pensando que era algún oficial, pero al detenerse observó que no era el mismo tipo de camionetas de la Guardia Nacional división caminos, por lo que antes de que se acercaran, arrancó a toda velocidad el tráiler que manejaba.

Rafael, quien por seguridad prefiere se omita su nombre verdadero, tiene 47 años como trailero y señala que hoy en día el problema de inseguridad en carreteras está en todos lados.

Con residencia en el puerto de Veracruz y casi toda una vida manejando el tráiler, afirmó que ha sido víctima de asalto e intento. El más reciente fue hace tres semanas en la carretera 140D que va de Cantona a Huamantla.

Relata que fue alrededor de las 04:45 de la mañana, mientras manejaba solo en este tramo con mercancía que trasladaba del Puerto de Veracruz a México, que una camioneta le marcó el alto y cuando se detuvo observó que no era el mismo modelo de las patrullas de la Guardia Nacional división caminos.

"Yo venía bien y de repente me quedé solo en la carretera, en el tramo Cantón a libres, y de repente ya vi las torretas atrás de mí y no me quise parar porque está muy oscuro, de repente me pusieron un foco de alta luz y me paré, cuando medio vi hacia atrás, le vi unos tubos a la camioneta y dije no esa no es federal y que vuelvo a despegar a toda velocidad porque ya venía", comentó.

Percepción

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del INEGI, a nivel nacional 61.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que queja hoy en día, seguido del aumento de precios con 39.6% y el desempleo con 32.1%.

Los números presentados por el INEGI revelan que en 29 estados la inseguridad fue la principal preocupación de los encuestados. Percepción que incluso aumentó en relación con el mismo periodo de 2021, con 58.9%.

Según los resultados, las carreteras son uno de los sitios públicos en donde las personas se sienten más inseguras, ya que 61% de los encuestados las ubicó como un lugar de riesgo, lo que representa un ligero incremento en la percepción de inseguridad en relación con el mismo periodo de 2021.

En cuanto a la percepción de la población respecto de la inseguridad pública en su estado, en Veracruz 80.2% percibe inseguro el estado. La encuesta ENVIPE 2022, detalla que la percepción de la población de 18 años y más con respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en Veracruz se redujo 2.9%.

La percepción de Rafael es que las carreteras de Veracruz y de diversos puntos del país son sitios inseguros, pero más allá de un sentir, es algo que ha experimentado en carne propia.

Modus operandi

Rafael señala que generalmente los delincuentes colocan torretas a camionetas para hacerlas pasar como patrullas y así marcar el alto a transportistas o vehículos particulares.

"A los carros les ponen torretas como a los federales de caminos, de repente quién sabe de dónde te salen o te alcanzan y ya uno cree que son los federales, cuando uno se para es donde se acercan armados y nos hacen daño. No son patrullas", mencionó.

Aseguró que ha aumentado la violencia con que se cometen estos asaltos a transportistas, puesto que hasta hace unos años solo robaban la mercancía, ahora el hombre camión pese a no poner resistencia es golpeado incluso hasta asesinado.

"Antes nada más era la pura mercancía, ahora son los vehículos porque los desarman, tienen lugares, almacenes donde los desarman y hay tantos locales donde venden refacciones que ahí hacen toda su ganancia de la venta de piezas de carros.

Quien sobrevive a un asalto, para denunciar es otra situación que enfrentan, ya que afirma en los ministerios públicos lo primero que hacen es considerarlos como los presuntos autores intelectuales de dicho robo.

"Si uno va a meter la denuncia, ahí mismo en la judicial nos atrapan que nosotros somos los autores intelectuales del robo, no podemos ir solos, siempre tenemos que ir con el dueño, con un licenciado o con alguien representante de la línea porque si no: ´ah tú eres el asaltante´, ´tú sabes´, ´tú estas en complicidad´. Es lo primero que nos dicen, o sea que no tenemos ninguna clase de defensa", comentó.

Confianza en autoridades

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, el 89.6% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo, la Guardia Nacional con 80.9%, la policía ministerial, judicial o de investigación con 56%, el ministerio público y fiscalías estatales con 55.9%.

Cabe señalar que todas las autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia tuvieron una disminución en la percepción de confianza, en comparación a las cifras obtenidas en 2021.

Rafael considera que en los asaltos en carreteras hay alguna complicidad entre los policías y los delincuentes al mencionar que algunas de estas carreteras cuentan con vigilancia.

"En todas las ciudades a nivel nacional, el bandido está bien actualizado y en combinación de las autoridades, para nosotros división caminos, pero de ahí en fuera todo está bien corrompido la autoridad porque tienen miedo o no sé, pero ellos están a unos 5 kilómetros y los delincuentes están trabajando 5 kilómetros antes y no pasa nada", mencionó el transportista.

Subrayó que este tramo carretero Puebla-Tlaxcala es paso obligado para acudir a la zona metropolitana de México, por lo que para evitar ser víctimas de asaltos, los propios transportistas se han organizado para salir en convoy.

"Ahorita últimamente hemos agarrado la unión de ir en convoy, de cinco a 10 camiones, y ya se abstienen un poquito porque entre todos ya los podemos sacar, empujar o chocar. Quizá nos llegue a agredir a uno, pero ellos no se van a escapar, porque ya con el equipo pesado pues los hace uno mantequilla, les pasa uno encima y ya se avalienta uno, porque ya vamos varios", compartió.

Fotos: Yahir Ceballos

fp