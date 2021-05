Padres ya exponen a niños al Covid; regreso a clases no es problema

Ante el posible regreso a clases del que se ha hablado sería el próximo 17 de mayo, han surgido diferentes posturas entre los ciudadanos, debido a que un porcentaje piensa que sería poner en riesgo de contagio a los alumnos, mientras que otros dicen que es menos peligroso que andar en las playas, plazas y calles.

"En la escuela nos hicieron un cuestionario y dijimos que sí estamos de acuerdo en que regresen. Desde hace mucho estamos en semáforo verde y es necesario porque algunos niños ya no quieren ir a la escuela y considero que estar en la casa les ha fomentado la flojera más que la educación" comentó Sergio, padre de familia.

Argumentaron que es responsabilidad de cada padre y que tiene que ver mucho con la educación, además de que se teme, el nivel de aprendizaje haya bajado por la modalidad virtual.

"Si los padres llevan a sus hijos a las playas y no les dan una educación básica de cultura para cuidarse, porque no van a ir a la escuela si eso es prioritario. Como ciudadanos no hemos respetado las medidas y nuestros hijos ahora más que nunca aprenden de nosotros. Ahora también, qué nivel de educación habrá en un futuro si no los quieren ni reprobar, ya que se vayan a la escuela a aprender de verdad" puntualizó Rafaela Hernández.

"Yo no tengo hijos pero es importante que después de tanto tiempo ya regresen ya que aunque no parezca, la atención que los niños le ponen a una maestra y a papás cambia demasiado. Otro punto es el tiempo que pasan frente a las computadoras por las clases, al menos a mis dos sobrinas de 7 y 9 años les tuvieron que poner lentes porque les estaba afectando" dijo Manuel Guillermo, ciudadano.

Comentaron que el regreso a clases es algo que no se puede evitar y que entre más pase el tiempo, la educación y aprendizaje de los alumnos retrocederá aún más, sumado a los problemas de estrés que muchos menores han presentado durante el encierro.