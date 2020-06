Niega PMA estar rellenando Laguna de Conchas

El jefe de Inspecciones de la Procuraduría del Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo Hernández, rechazó que se esté rellenando la Laguna Conchas, ubicada en la colonia El Vergel.

Tampoco hay alguna construcción que esté repercutiendo en el medio ambiente.

"La Laguna las Conchas esta seca por falta de agua, no se está rellenando, no hay ningún movimiento, está perfectamente delineado el humedal, está en la parte de abajo. Durante años ha estado así, no se ha rellenado, las Poligonales que ocupa están en la página de la SEDEMA, no hay ninguna casa, ningún relleno".

Afirmó que monitorean la zona de Tembladeras y al Sistema Interlagunar para evitar que puedan rellenarlos o se intente

"Existen casas, existen viviendas, existen viviendas de muchos años en donde está viviendo la gente y ese asentamiento se ha llevado a través de la dirección de asentamientos humanos de Veracruz y están en lista de espera para poder ser reubicados en algunos casos, pero no hay el relleno como tal".