Ni las campañas negras de la ultra derecha ni los intentos de obstaculización del INE inhibieron la participación de la gente en la consulta de revocación de mandato, aseveró Rosa María Hernández Espejo, diputada federal por el distrito 4 de Veracruz.

"Este es el primer ejercicio democrático en toda la historia del país en donde ya no vamos a permitir que algún presidente que no esté haciendo bien su trabajo continúe y termine su mandato si el pueblo no lo quiere", destacó la diputada federal tras emitir su voto en la casilla básica de las secciones 4390, 4385 y 4386 en la escuela primaria Divina Morales, en el Coyol.