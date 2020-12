Necesita Veracruz modernizarse y digitalizar la justicia, señalan abogados

Abogados de Veracruz insistieron en que se necesita digitalizar la justicia en Veracruz, tal como lo están realizando otras entidades.

Braulio Terán del Valle, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, consideró que en lugar de invertir en la construcción de edificios debería destinarse el recurso a la digitalización que al final se traducirá en menores tiempos y mejores servicios a la ciudadanía.

"La modernización de la justicia implica que se puedan subir los acuerdos a internet para que sean consultados, que nosotros podamos tener la información sin necesidad de ir a revisar físicamente el expediente. Ya se está avanzando en otros estados del país, no es algo imposible, no estamos pidiendo algo que no pueda ocurrir".

Recordó que en otros estados se pueden revisar los asuntos desde la comodidad de una oficina, presentar promociones sin la necesidad de acudir al juzgado. Además del rezago de expedientes se tienen jueces inexpertos y mala infraestructura física.

"No se ha hecho por falta de voluntad, están inaugurando Ciudades Judiciales. Tienen computadoras para todo, incluso hay un escáner por cada juzgado y ni siquiera lo utilizan, no son ni para digitalizar los expedientes".

Agregó que en Ciudad Judicial de Veracruz los abogados revisan los expedientes parados en un rincón, cuando podría digitalizarse y hacer más eficiente la impartición de la justicia.

Recordó que el intenso viento que se suscitó en la costa veracruzana ocasionó que varios cristales del edificio del Poder Judicial cayeran, generando que cientos de hojas y expedientes salieran volando.

Señaló que al menos 20 ventanales fueron desprendidos de la estructura de los últimos dos pisos, que es donde alberga los Juzgados Segundo y Sexto.

El litigante reconoció que los vientos del norte y la falta de mantenimiento del edificio derivó que se desprendieran los cristales.