necesario_rehabilitar_escuelas_antes_de_regresar_a_clases:_chedraui

Además deberá cuidarse que el retorno sea escalonado, pues la emergencia sanitaria aún no concluye.

Aunado a ello se tiene que contar con un sistema mixto, para que una parte de los alumnos siga tomando clases de manera virtual y otros se reincorporen de forma presencial.

PUBLICIDAD

Recordó que una gran parte de las escuelas fueron saqueadas y en algunos casos el suministro de agua se vio interrumpido por el robo de tubería.

Noticia Relacionada Pide Salud mantener medidas de sana distancia pese a menos casos de covid

Por ello insistió, en que el próximo regreso a la escuela debe tomarse como un protocolo, para formalizar el retorno en el nuevo ciclo escolar.

"Tengo entendido que han desaparecido instalaciones tuberías, se tiene que hacer un proyecto rápido, rehabilitar las que se puedan y para el 15 de junio sería un ejercicio de readaptación de niños y maestros arrancar, ya no se hará mucho en la parte educativa pero si establecer un protocolo para regresar a clases en agosto".

PUBLICIDAD

Por otro lado admitió que la jornada de vacunación contra el coronavirus permite una recuperación económica paulatina.

Incluso las empresas comienzan a repuntar su operación y producción, sin embargo, la recuperación de fuentes de empleo se verá a mediano o largo plazo.

PUBLICIDAD

"En abril del año pasado estábamos en cero, si hemos visto una reactivación, tristemente muchos empleos no se están recuperando y tristemente muchas empresas ya no van abrir, no se ha visto de forma clara un apoyo al pequeño, mediano y gran empresario".

Consideró que el gobierno debería realizar un estudio para determinar a las empresas más susceptibles y otorgarles apoyo para que logren reactivarse.

PUBLICIDAD