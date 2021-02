Necesario que estados y municipios adquieran la vacuna: Indira

Este año solo podrá vacunarse al 50 por ciento de los mexicanos por ello sería viable que los estados y municipios puedan adquirir directamente el biológico.

La senadora del PAN Índira Rosales San Román admitió que se tiene que realizar una modificación a la Ley General de Salud, sin embargo, se cuenta con un decreto y el reto es poder conseguir las dosis.

“Vamos en un proceso lento, no vamos a terminar como se ha planteado, pues aunque llegue el número de vacunas necesarias para la población la logística no es la adecuada. Si esto no mejora en logística no vamos ni a terminar el 50 por ciento de la población durante este año y será lamentable”.

A su parecer Veracruz debería mejorará estrategia de atención a la pandemia así como implementar programas de apoyo a las empresas.

Insistió en que es importante abrir posibilidades de abasto para agilizar la jornada de vacunación en todos el país y proteger a la mayor población posible durante este año.

“Faltó previsión pues no se ha tocado el tema con la seriedad debida. El propio sistema de salud ha reconocido que no está en su registro el número de personas que fallece fuera de los hospitales entonces es un tema lamentable”.

La senadora reconoció que hay estados que desde el inicio atendieron adecuadamente la emergencia sanitaria como Yucatán.

Tamaulipas, por su parte, agilizó la contratación de personal médico e instalación de infraestructura.

Por ello volverá a exhortar al resto de los gobiernos a mejorar sus estrategias.

Recordó que en el Senado se presentaron iniciativas para impulsar la reactivación como: el Seguro de Desempleo y el Ingreso Básico Universal, aunque no prosperaron.