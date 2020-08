Necesario no especular con declaraciones de AMLO sobre Apiver

No se debe generar especulación ni suspicacia con las declaraciones del ejecutivo federal sobre el Puerto de Veracruz, pues el recinto sigue en crecimiento y opera óptimamente, señaló el diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Infraestructura, Ricardo Exsome Zapata.

Admitió que el esquema de Administraciones Portuarias permite independencia, además que ha funcionado y permitido competitividad.

Insistió en que no se debe desinformar, ya que algunos piensan que se prepara una militarización.

Agregó que el tema deberá analizarse a profundidad ya que por un lado se tiene una extensión de la concesión pero por el otro podría considerarse que es justificable ante las inversiones que se están generando para que el recinto local crezca.

"El esquema ha funcionado bien, no todo está mal. Ya empiezan a decir si esto es para preparar la militarización. No estoy a favor de militarizar pero tampoco hay que difundir cosas que no son. Si le restringen la concesión no pasa nada. Quienes tienen sesiones parciales son quienes hacen que funcione el puerto y no hay otra Api en el país que tenga la extensión que tiene esta".

Agregó que en el país los puertos van en crecimiento como Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Coatzacoalcos, entre otros.

"Hay que esperar pues un solo comentario no puede hacer tanto ruido .No perdamos la objetividad, se debe esperar a analizar que sucede. No debe meternos ruido".

Admitió que la declaración generó preocupación entre los veracruzanos por la importancia del comercio internacional pero el Gobierno Federal se encuentra comprometido con el desarrollo del país.

Explicó que con la requisa surgieron las APIs que son SA y permiten que la iniciativa privada participe, aunque el capital social nunca se vendió ya que más del 96 por ciento de acciones lo tiene la federación y el resto Banobras.

"La idea en su momento con Salinas era la privatización ya que venía el TLC y se tenía que acabar con los obstáculos. Las Apis existen en todo el mundo, no es exclusivo de Veracruz".

Finalmente admitió que la coordinadora general de puertos, Rosa Icela Rodríguez, no tiene experiencia y podría ser que hubo mala comunicación.