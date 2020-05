Necesario denunciar abusos de CFE ante Profeco: Bingen

Ante el encarecimiento de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad es necesario que los usuarios interpongan la queja correspondiente ante la

Llama diputado a que usuarios de CFE denuncien abusos ante Profeco, señaló el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina.

De esta forma se podrá tener una queja formal para actuar con mayores herramientas contra la CFE.

Así también se logrará evitar el corte del servicio, ya que con el confinamiento el suministro de energía eléctrica es indispensable, señaló el legislador.

"Solo con poner la queja ante la Profeco ya no te pueden cortar el servicio de la luz hasta que no se resuelva tu caso y eso lo dice bien claro el artículo 113 de la Ley Federal del Consumidor. No debemos dejar que la CFE se salga con la suya y exijamos al gobierno y la Profeco que cumpla con la ley".

Dijo que los usuarios interesados en interponer la queja deben de acudir a las instalaciones de la Profeco ubicadas en Diaz Mirón 2880, presentar identificación oficial, recibo de CFE, relatar los hechos.

Cabe recordar que en diferentes colonias de la ciudad de Veracruz los usuarios se han quejado de cortes constantes de energía eléctrica pero sobre todo de encarecimiento de recibos.

En algunos casos los montos encarecieron hasta 150 por ciento en comparación al bimestre anterior.