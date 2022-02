El aborto en Veracruz , debe ir acompañado de campañas informativas para que las mujeres conozcan cuales son las opciones ante embarazos no deseados.

La activista reconoció el derecho de las mujeres a decidir si interrumpen o no el embarazo, sin embargo, existen otras vías antes que el aborto.

"Yo promuevo los derechos humanos pero no quiere decir que invite a las chicas o a las mujeres a que se realicen un aborto, pero sí creo que es decisión de cada persona si lo lleva a cabo o no. Pero también se debe informar la gama de opciones, porque el aborto no es la única opción".

Recordó que existen agrupaciones que brindan apoyo durante el embarazo y después del mismo con hogar, alimentos y capacitación para que logren ser autosuficientes para sus hijos.

Insistió en que las clínicas que realicen el procedimiento deben estar certificadas, cumplir con los protocolos y ser honestas.

"Yo creo que está bien que se respeten los derechos humanos pero tenemos también que difundir que hay otras opciones, que el aborto no es la única. Vamos a tener que observar muy bien que la clínica realice los procedimientos conforme a ley y a derecho y a seguridad de las personas. Por el otro lado difundir que hay más opciones".

A su parecer la información debe extenderse a comunidades alejadas donde las personas no tienen acceso a medios de prevención de embarazos.

Y es que hay lugares donde las mujeres no pueden ni efectuarse chequeos periódicos, como el que es para prevenir el cáncer de mama, porque los varones no lo permiten.

Lo mismo ocurre con el acceso a los anticonceptivos.

López Mejía consideró que no se trata de un tema de embarazo adolescente ya que muchas de las que abortan son mujeres casadas.

