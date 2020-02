Nacen 60% de niños con problemas neurológicos

Si un menor de 2 o 3 años no habla, ni siquiera dice mamá o papá, ese es un ´foco rojo´: advierte especialista Los trastornos de aprendizaje son más común de lo que se cree





Seis de cada 10 niños que nacen presentan problemas neurológicos en diversos grados, desde el más leve hasta el más severo, entre los que se encuentran el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y trastornos específicos del aprendizaje, afirmó la psicóloga Ivonne Rey.

"La prevalencia de Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) en México es del 4.4 por ciento y van desde dificultades en lectoescritura, comprensión lectora o el manejo de conceptos numéricos, en México se estima que hay casi 400 mil niños con TEA", explicó la especialista.

Agregó que casi el uno por ciento de la población ha sido identificada con alguna discapacidad intelectual y el trastorno de atención e hiperactividad se estima en el siete por ciento de la población infantil mexicana.

Ivonne Rey es madre de una pequeña diagnosticada con características neurológicas distintas a lo llamado neurotípico, con diferencias conductuales y por tanto, necesidades educativas especiales, hecho que la llevó a ser parte de la organización civil ´Siempre Atentos´.

"El compromiso de ´Siempre Atentos´ y de una servidora es mostrar que éste es sólo un tipo de reto en el que nuestros hijos se vuelven maestros de vida y en el que, si aprendemos bien a escucharlos, podemos superar el desafío", manifestó.

"Siempre Atentos" es una organización civil que surge de la alianza entre madres de niños que presentan neurodiversidad, profesionales de la psicología y especialistas en educación, su labor es fortalecer el núcleo familiar, escolar y social que rodee a niños con necesidades específicas, brindando información y estrategias sustentadas en evidencia científica.

Una niña ´distraída´

Fue durante la etapa preescolar cuando Ivonne Rey empezó a notar, que captar la atención de su hija era muy difícil, pues se distraía con todo, mientras algunos de los pequeños, compañeros de su hija, respondían a estímulos y a premios, a su hija parecía no importarle la posibilidad de obtener una recompensa a su esfuerzo.

"Es muy distraída", justificaba la joven madre la actitud de su hija, sin embargo esta distracción fue acentuándose, junto con otros pequeños detalles.

"Fue cuando empezó a aprender las vocales cuando yo reconocí y acepté que mi hija tenía un problema y que había que atenderlo. Su capacidad de atención y de retención era mínima, un día se aprendía las vocales, se las sabía perfectamente y al día siguiente ya se le habían olvidado por completo, esto fue lo que me hizo ver que ella necesitaba de ayuda", recordó Ivonne.

Resaltó que entre más temprano se detecte el problema, más rápido se pueden obtener resultados con la terapia adecuada.

"Si algún papá detecta que su hijo de 2 o 3 años no habla, ni siquiera dice mamá o papá, ese es un ´foco rojo´, cualquier situación que los padres detecten como poco atípica en la edad que tenga su hijo pequeño, a partir de ese momento los padres pueden acercarse a nosotros, a la organización civil ´Siempre Atentos´, donde les brindaremos la mejor orientación, charlas y conferencias, entre otros", compartió.

En ´Siempre Atentos´, asociación civil que surgió para ayudar a padres con problemas como los que Ivonne enfrentó sola, les brinda atención y sobre todo asesoría a los padres de menores.

"También asesoramos a los jóvenes o adultos, que en su momento no fueron diagnosticados ni atendidos correctamente y que en la actualidad sienten que se les dificulta mucho estudiar, por ejemplo, que no pueden aprenderse como sus demás compañeros algo tan rápidamente o que no son tan eficientes en su trabajo como el resto", indicó.