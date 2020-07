Multarán a quien no use cubrebocas en Cosamaloapan

El Ayuntamiento de Cosamaloapan multará a quien no use cubrebocas pues los casos de coronavirus siguen aumentando y el municipio está entre los primeros tres lugares a nivel nacional en contagios.

El alcalde Raúl Hermida Salto agregó que no bajarán la guardia ante el COVID y suspenderán actividades comerciales si no acatan las medidas.

El cabildo aprobó multas por no usar cubrebocas, alterar el orden público, no respetar las calles acordonadas para reducir movilidad y hasta retención por 36 horas a quien no acate estas medidas.

Ademas hasta el momento se han atendido 480 personas de manera gratuita a través del "Área Municipal de Primer Contacto de Enfermedades Respiratorias y Febriles"

y se incluye a pacientes de otros municipios.

"Se les entrega el kit de medicamentos el cual incluye: Azitromicina, Oseltamivir, Ivermectina, Aspirina Protec, Paracetamol, Loratadina y Acetato de metilprenisolona.

Agradecer nuevamente al doctor Arturo Mora Ochoa, responsable de esta área, a las enfermeras y al personal de intendencia que día a día están al frente de esta atención temprana que mucho ha ayudado a los hospitales que se encontraban colapsados".

Recordó que Cosamaloapan es centro comercial de la región pero además persiste poca respuesta de la población ante el llamado de tomar medidas de prevención lo que aumenta el riesgo de contagio.

Por ello es que a nivel local se determinó tomar acciones drásticas para que los ciudadanos también hagan su parte y contribuyen a reducir los contagios.

"Habra multas y hacer énfasis en que el Área Municipal de Primer Contacto de Enfermedades Respiratorias y Febrilesatiende a los sospechosos de COVID en sus tres o cuatro primeros días de infección, se les proporcionan sus medicamentos y se les da seguimiento desde sus hogares".

Cabe mencionar que Cosamaloapan ocupa el tercer lugar en el cuadro de municipios con mayor incidencia de Covid-19 por cada 100 mil habitantes.