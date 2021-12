"Ahora más que nunca las mujeres estamos siendo vistas, estamos siendo tomadas en consideración, en cualquier ámbito de la sociedad, sin embargo aún no es suficiente; pero ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas y cuando una mujer tiene preparación, cuando está dedicada a su actividad, tiene el derecho natural de poder estar en cualquier lugar", aseveró Gladys Pérez Maldonado , directora y fundadora de la Consultoría Jurídica de Género.

"No estoy diciendo que la mujer tiene que estar por el solo hecho de ser mujer, hay que prepararnos y creo que habemos muchísimas mujeres preparadas y, sobre todo, contamos con algo que nos ha dado la naturaleza: inteligencia y con eso vamos a salir adelante", indicó.

Reconoció que milenariamente la mujer ha estado recluida en el hogar, entonces por esa situación, al no ser vista, no es tomada en cuenta.

"No somos vistas públicamente, pero en realidad la responsable de la familia es la mujer, al 100% del cuidado de los hijos, del que los hijos sean unos buenos hombres y mujeres en la sociedad y ese trabajo no se ha visto, no está contabilizado, ése es el problema de la mujer", destacó.

Agregó que por obvias razones cuando la mujer intenta tomar puestos públicos el hombre, de manera natural se resiste.

"Porque él también estaba acostumbrado a que las mujeres no participábamos y resulta difícil, pero culturalmente eso está cambiando, en los jóvenes actuales, los millennials, ellos ya están mentalizados a que la participación de la mujer sea al 100%", reconoció.