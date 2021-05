mujeres_advierten_voto_de_castigo_al_pan_por_imponer_a_los_yunes-lobeira

Ella y otras panistas ofrecieron rueda de prensa y señalaron: no todos somos "Miguel. Los Yunes".

Consideraron que el partido albiazul perdió los valores y principios al unirse al PRI y al permitir que una familia trate de heredar cargos.

"Donde el hecho de no ser de la familia Yunes, de no ser del equipo de Miguel Ángel Yunes no tienes posibilidad alguna de ser candidata, de alzar la mano. ¿Qué no hay más militantes en Acción Nacional que no sean Yunes?".

