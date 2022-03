Habló de la necesidad de dar un cambio a la Sección y devolver a los maestros sus derechos laborales.

"Estamos hablando con los compañeros de todos los niveles porque la Sección 32 del SNTE dejó de hacer su función que es brindar apoyo a los maestros por igual, sin tener distingo de nadie. Porque hay un grupo que es el que toma las decisiones de la sección".

Insistió en que se necesita terminar con los malos vicios del sindicato y que dejen de ser los mismos quienes lo encabecen.

Por eso también se debe rescatar el Comité Nacional del SNTE.

"No nada más son las secciones de Veracruz sino de todo el país, rompieron la unidad y estamos hartos por eso queremos acabar con los vicios".

Los maestros buscarán rescatar al sindicato, a los jubilados, sus derechos laborales y sus derechos en general.

Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de abril y los contendientes confían en lograr un resultado democrático.

"Ese día será de suspensión de labores para que no haya pretextos de no ir a votar. Que todos vayan a votar y ejerzan ese derecho. Hay que regresarle al maestro lo que le han quitado. Sabemos que vamos a ganar, esta plantilla es de los maestros no de la secretaría".

Señaló que de ganar exigirán que la Secretaría de Educación de Veracruz saque las manos del gremio.

Dentro de la búsqueda está recuperar bonos, pagos a jubilados, derecho a escalafón, entre otros.

La caravana partió de Bolívar y Bulevar y tránsito por diferentes calles de la ciudad de Veracruz.

/pn