'Morena, instrumento en la lucha del pueblo'

El 24 de septiembre, el aspirante a la presidencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, visitará el puerto de Veracruz.

Durante su visita a la región, el también representante de la bancada en la Cámara de diputados sostendrá una reunión con líderes de todo el estado para dar a conocer los 10 puntos determinantes de su partido hacia la recomposición política.

Durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo, el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé, destacó que es necesario que Morena continúe como el instrumento de lucha del pueblo, pues fue así como se constituyó.

"Morena no puede transformar su naturaleza. Morena es de la sociedad, es del pueblo, se constituyó con una apertura total que hizo el (hoy) presidente de la República en su momento".

En este sentido, destacó, Mario Delgado cumple con los ideales en la búsqueda de la transformación hacia lo que ha denominado el Lopezobradorismo.

En entrevista, el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé recordó que el Instituto Nacional Electoral tiene 72 horas para resolver una encuesta de reconocimiento para reducir la lista de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena.

Selección

"Viene un proceso de selección previa de reconocimiento. Hasta ahorita hay más de 30 compañeros (registrados)... el INE lanzará una encuesta de reconocimiento. No de por quién votarían si no de quiénes son los más conocidos. En este momento hay dos encuestadoras nacionales que están dando el razonamiento técnico de por qué es importante solo llevar a seis y no a más de 30 a una encuesta por lo complejo que sería", explicó sobre la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 4 de octubre por la tarde–noche el INE estaría informando los resultados preliminares de la encuesta para la elección en la presidencia nacional de Morena y el 5 se

haría el anuncio oficial.

"Estoy seguro que será Mario Delgado con el apoyo de toda la gente", finalizó.