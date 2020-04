Miembros del MRD protestan en CFE ante nula condonación de cobros

Integrantes del Movimiento Renovador Democrático se manifiestan afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para que la paraestatal solucione los constantes apagones que se dan en la zona conurbada.

Aprovecharon para quejarse por la negativa de condonación y prórroga de los cobros.

Marco Antonio Moncayo Parra, representante de los quejosos acusó que por falta de energía eléctrica también falta el agua ya que las bombas y plantas dejan de funcionar.

"Ha mucha gente se les ha descompuesto sus alimentos, a los pescadores se les está echando a perder sus productos, en todas las colonias hay apagones. Los apagones están en todas las colonias, los pozos se quedaron sin electricidad y esto dejó sin agua a 14 colonias, la Comisión Federal no está haciendo su trabajo".

También hay usuarios a quienes les llegaron recibos con cobros impagables por lo que insistió en que debe otorgarse una prórroga o dar facilidades de pago a los usuarios.

Además que debido a la pandemia del Coronavirus la ciudadanía no tiene recursos para cubrir el pago de la energía.

"Exigimos la prórroga de pago porque no tenemos para pagar, la gente no tiene para pagar, la CFE va a ocasionar un problema al momento del corte, hasta puede ocasionar una agresión, está exponiendo a sus trabajadores, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no hace nada".

Reiteró que no se pide condonación, si no una prórroga para pagar el servicio de energía eléctrica en los siguientes bimestres.